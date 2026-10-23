‘탑건’ 톰 크루즈 스승, 93세로 세상 떠났다…실제 美공군 출신[SC헐리우드]

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[스포츠조선 조민정 기자] 영화 '탑건'에서 톰 크루즈가 연기한 매버릭의 스승으로 활약했던 할리우드 원로 배우 톰 스커릿이 세상을 떠났다. 향년 93세. '탑건'의 전설적인 교관부터 '에이리언'의 우주선 선장까지 수많은 명작을 남긴 배우의 별세 소식에 애도가 이어지고 있다.

22일(현지시간) 미국 피플과 AP통신, 로이터 등 주요 외신에 따르면 톰 스커릿은 지난 21일 자연사했다.

유족은 성명을 통해 "그를 잃은 슬픔에 가슴이 무너진다"며 비통한 심경을 전했다. 이어 "세상은 뛰어난 연기 경력을 통해 톰을 기억하겠지만 우리는 그의 유머와 호기심, 지혜, 관대함, 그리고 우리 삶에 전해준 사랑을 기억할 것"이라고 밝혔다.

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유족은 고인이 생전 창의성과 이야기의 힘을 중요하게 여겼고 참전용사와 자연환경에도 깊은 애정을 가졌다고 회상했다. 그러면서 "친구와 동료, 팬들이 보내준 사랑과 응원에 감사하다"며 가족의 사생활을 존중해 달라고 당부했다. 추모식 일정은 추후 공개될 예정이다.

특히 톰 스커릿은 한국 관객들에게 1986년 개봉한 영화 '탑건'의 마이크 '바이퍼' 멧칼프 사령관으로 익숙하다.

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극 중 바이퍼는 톰 크루즈가 연기한 천재 전투기 조종사 매버릭을 가르치는 교관이자 정신적 지주였다. 냉철한 판단력과 풍부한 경험을 바탕으로 매버릭을 이끌었던 그는 작품 속에서 강렬한 카리스마를 발휘했다. 매버릭의 아버지와 관련된 과거를 알고 있는 인물로 등장해 주인공의 성장을 돕는 중요한 역할을 담당했다.

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군인 역할로 깊은 인상을 남긴 그는 실제로도 군 복무 경험을 지닌 배우였다.

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1933년 미국 디트로이트에서 태어난 톰 스커릿은 1951년부터 1955년까지 미 공군에서 복무했다. 이후 연기에 뛰어들어 1962년 영화 '워 헌트'로 스크린에 데뷔했다. 1970년 로버트 올트먼 감독의 전쟁 풍자 영화 '매쉬(MASH)'에서 군의관 듀크 포레스트를 연기하며 주목받았고 1979년 리들리 스콧 감독의 SF 공포영화 '에이리언'에서는 우주선 노스트로모호의 선장 아서 댈러스로 활약했다.

이 밖에도 '데드 존', '철목련', '흐르는 강물처럼', '콘택트' 등 장르를 넘나드는 작품에서 존재감을 드러냈다.

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안방극장에서도 큰 사랑을 받았다. 미국 드라마 '피켓 펜스'에서 작은 마을의 보안관 지미 브록을 연기한 그는 1993년 에미상 드라마 부문 남우주연상을 수상하며 연기력을 인정받았다.

60년 넘게 영화와 드라마를 오간 톰 스커릿은 2025년 영화 '브로크(Broke)'에도 출연하며 말년까지 배우로서의 활동을 이어갔다. 연기 외에도 참전용사들이 자신의 경험을 글과 이야기로 표현하도록 돕는 '레드 배지 프로젝트'를 공동 설립하는 등 사회공헌 활동에 힘썼다.

고인의 유족으로는 아내 줄리 토카시키와 다섯 자녀, 손주 5명, 증손주 2명이 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com