남유정, 의미심장 연애관 공개 "오버스러운 사람 웬만하면 피한다"

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 남유정이 지나치게 적극적인 사람에게 부담을 느낀다고 털어놨다.

지난 22일 방송된 SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼'에는 그룹 동방신기 최강창민이 스페셜 DJ로 함께한 가운데, 가수 남유정과 그룹 B1A4 신우가 코너 '사랑의 고스톱' 게스트로 출연했다.

이날 방송에서 사연자는 3년간 따라다닌 남자친구와 교제했지만, 마음을 표현하니 식은 것 같다고 했다.

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사연을 들은 남유정은 "시간도 많이 쓰고 계속 이벤트를 했으면 돈도 많이 들었을 거다. 보통 노력이 아니었을 건데"라며 오랜 시간 공을 들인 상대의 노력을 짚었다.

신우는 자신의 연애 예능 시청 경험을 언급하며 "제가 '나는 솔로'를 봤는데 한 출연자분이 누가 자신이 너무 좋다고 하면 마음이 식는다고 하더라. 그런 느낌이 아닐까"라고 추측했다.

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이에 김태균은 "거절하고 튕기면 승부욕이 나지만 감정이 사라지는 건가"라고 물었고, 남유정은 "좀 무섭다"라며 이해하기 어렵다는 반응을 보였다.

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신우 역시 "그게 오히려 길게 만나면 힘들 것 같다. 여자분이 더 힘들어질 것 같다"라고 말했다. 최강창민은 "자신이 좋아하는 그 순간을 좋아하는 건가? 막상 좋다고 하면 에이 시시해 이럴 수도 있다"라고 덧붙였다. 김태균도 "그런 사람이 있을 수 있다"라며 공감했다.

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이후 남유정은 자신이 부담스럽게 느끼는 상대의 유형도 공개했다. 그는 "저는 말없이 오버스러운 사람을 웬만하면 피한다. 저는 너무 이렇게 박자가 빠른 분은 부담스러울 때가 있다. 이게 오래갈까? 그런 생각과 의심이 든다"라고 솔직하게 밝혔다.

한편 남규정은 배우 이규한과 2023년 공개 열애를 했으나 1년만인 이듬해 결별했다. 이규한은 최근 가수 솔비와의 깜짝 결혼 소식을 발표해 화제를 모았다.

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jyn2011@sportschosun.com