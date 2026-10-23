연상호 파워 굳건..'실낙원' 이틀 연속 韓영화 1위..개봉 첫 주말 흥행 견인 예고

영화 '실낙원' 시사회가 12일 오후 서울 용산CGV에서 열렸다. 배우 배현성, 김현주, 연상호 감독이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.12/

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[스포츠조선 조지영 기자] 스릴러 영화 '실낙원'(연상호 감독, WOWPOINT 제작)이 첫 주말 본격적인 흥행 신호탄을 쐈다.

'실낙원'이 개봉 이틀째에도 한국 영화 박스오피스 정상을 지켰다. 영화관 입장권 통합전산망에 따르면 '실낙원'은 22일 기준 누적 관객수 3만8182명을 동원하며 이틀 연속 한국 영화 박스오피스 1위에 올랐다.

영화를 본 관객들의 후기도 줄을 잇고 있다. "지인과 1시간 꽉 채워 영화 이야기를 나눴다", "밤새 토론하게 만드는 영화" 등 관람 후의 시간을 말하는 반응이 특히 많다. 관객마다 서로 다른 해석을 품게 되는 만큼 동반 관람과 N차 관람으로 번질 조짐이다.

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9년 만에 돌아온 진짜 아들, 지난 9년을 함께한 AI 아들 사이에서 흔들리는 엄마의 복잡한 감정을 섬세하게 그려낸 김현주의 연기와 파격적인 변신으로 미스터리한 분위기를 이끌며 관객들을 놀라게 한 배현성의 남다른 존재감에 대한 호평도 이어지고 있다. "김현주가 큰 감정을 터뜨리는 장면도 좋지만 참는 얼굴이 더 아팠다", "의심하는 눈빛인데 그 안에 사랑도 보여서 더 괴로웠다", "배현성 배우 눈빛이 원래 이렇게 날카로웠나", "착한 역할만 어울릴 줄 알았는데 이런 캐릭터도 소화한다" 등 두 배우를 향한 찬사가 쏟아지는 중이다.

관객들과의 만남도 이어진다. 오는 24일 메가박스 상암월드컵경기장에서는 '기생수: 더 그레이'로 연상호 감독과 호흡을 맞춘 구교환, 전소니가 함께하는 스페셜 GV가 열린다. 같은 날 서울 주요 극장에서는 연상호 감독과 김현주, 구교환이 무대인사로 관객들을 찾는다.

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'실낙원'은 9년 전 캠핑스쿨 버스 실종 사건으로 아이를 잃은 엄마에게 9년 만에 훌쩍 커버린 아이가 돌아오면서 시작되는 미스터리한 이야기를 그린 작품이다. 김현주, 배현성이 출연하고 '부산행' '반도' '얼굴'의 연상호 감독이 메가폰을 잡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com