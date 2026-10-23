김정은, 지난 4월 협의이혼..“숨기려고 한 의도 없었다”

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[스포츠조선 박아람 기자] 혼성 그룹 마로니에 출신 가수 김정은이 결혼 20여 년 만에 이혼한 사실이 알려졌다. 김정은은 지난 4월 두 살 연상의 동료 음악가 최모씨와 협의이혼했으며, 이혼 사실은 약 6개월이 지난 뒤 세상에 공개됐다.

23일 스타뉴스 보도에 따르면 김정은과 최씨는 오랜 고민 끝에 부부 관계를 정리하기로 했다. 두 사람은 성격 차이로 결별을 결정했으며, 자녀의 양육권은 김정은이 갖기로 합의한 것으로 전해졌다.

김정은 측은 이혼 소식을 뒤늦게 전하게 된 이유에 대해서도 입장을 밝혔다. 관계자는 "부부사이 일은 둘만의 일인듯 하지만, 많은 사람들이 얽혀 있고, 영향받을 수밖에 없어서 20년간 여러곳에 얽힌 매듭들을 푸는 과정이 오래 걸렸고, 추석이 조금 지난 즈음에야 마무리가 됐다"고 설명했다.

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이어 "이후 공식적인 입장을 전 배우자와 의논해 정리해야 하기에 협의해 최종 발표가 다소 늦어졌다"며 "숨기려고 한 의도는 없었다"고 덧붙였다.

또한 김정은 측은 주변 사람들에게 미칠 영향을 최소화하기 위해 신중하게 상황을 정리해 왔다고 전했다. 관계자는 "신중히 최대한 상처받는 사람, 그리고 상처의 크기가 적기 위해 나름 노력한 부분이니 양해해 주시기 바란다"고 당부했다.

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아울러 최근 음악 활동을 재개할 준비를 하면서 개인적인 상황도 정리할 수 있게 됐다고 밝혔다. 관계자는 "또한 음원을 발매하면서 유튜브밴드도 준비하게 됐고 최근에 음악 작업들도 많아져서 마음의 정리와 주변 정리가 가능한 상황이 되어 이렇게 이혼 소식을 전하게 됐다"고 말했다.

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김정은은 2004년 두 살 연상의 동료 음악가와 결혼했으며, 2011년 아들을 출산했다. 약 20년간 결혼생활을 이어온 두 사람은 결국 각자의 길을 걷게 됐다.

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한편 김정은은 1994년 혼성 그룹 마로니에로 데뷔해 가요계에 발을 들였다. 이듬해 발표한 솔로곡 '프로포즈'와 '널 사랑해' 등으로 대중의 사랑을 받았으며, 최근에는 KBS 1TV '백투더뮤직'에 출연해 근황을 전하기도 했다.

김정은은 오는 11월 중순 직접 작사한 신곡 '엄마는 예뻤다'를 발표할 예정이다. 이혼 소식을 전한 가운데 새로운 음악을 통해 가수 활동을 이어갈 계획이다.

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tokkig@sportschosun.com