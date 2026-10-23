김병만, 민원에 제주 ‘병만랜드’ 시설물 철거…앞마당엔 간판만 덩그러니[SC이슈]

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 김병만이 직접 땀 흘려 만든 제주도 '병만랜드'의 시설물을 철거한 사실이 알려졌다. 오랜 시간 공들여 꾸며온 공간이 휑하게 변하자 팬들이 놀라움을 드러내자 김병만은 "민원이 들어와서 정리 좀 했다"며 뜻밖의 사정을 밝혔다.

김병만은 지난 21일 자신의 SNS에 제주도에서 운영 중인 체험형 테마공간 '병만랜드&공방'의 근황을 담은 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진에는 이전과 확연히 달라진 병만랜드의 모습이 담겼다. 과거 김병만이 직접 제작한 다양한 구조물로 채워져 있던 앞마당은 텅 빈 공간으로 변했고 '병만공방'이라는 간판만 덩그러니 남아 있었다.

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별다른 설명 없이 공개된 사진에 팬들은 당혹감을 드러냈다. 한 누리꾼은 "떠나시는 거 아니죠? 구조물들이 다 없어져서"라며 걱정했고 또 다른 누리꾼은 "한참 들르지 못했는데 공방 주변이 왜 이렇게 휑해졌어요?"라고 물었다.

이에 김병만은 직접 댓글을 남기며 "민원 들어와서 정리 좀 했어요"라고 답했다.

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이번 소식이 안타까움을 자아내는 이유는 김병만이 병만랜드를 조성하기 위해 쏟아온 남다른 정성 때문이다. 앞서 김병만은 SBS '정글의 법칙' 등을 통해 쌓은 생존 기술과 건축 경험을 바탕으로 자신만의 체험 공간을 만들어 왔다. 그는 과거 뉴질랜드에 약 45만 평 규모의 부지 사용권을 확보해 첫 번째 병만랜드를 조성했다. 하지만 한국에서 거리가 멀어 많은 사람이 체험하기 어렵다는 판단에 제주도로 눈을 돌렸다.

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지난해 5월 채널A '4인용식탁'에서는 "제주살이 중이다. 생존학교를 짓고 있다"며 새로운 도전을 공개하기도 했다. 당시 김병만은 "생존이라고 해서 서바이벌 같은 느낌이 아니라 흙을 만지고 공구를 다뤄보는 그런 학교를 만드는 것"이라며 자신의 구상을 밝혔다.

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실제로 김병만은 굴착기를 직접 운전하고 건축 작업에도 참여하며 병만랜드를 가꿨다. 지난 3월에도 돔 형태의 건물을 제작하는 모습을 공개하며 "해도 해도 끝이 없지만 일하는 동안 행복함도 끝이 없다"고 애정을 드러냈다. "전문성은 없지만 내가 직접 만든다는 것에 만족감"이라고 밝힐 정도로 공간 조성에 열정을 쏟았다.

그러나 뜻밖의 민원으로 직접 만든 구조물들을 정리하게 되면서 아쉬움을 남겼다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com