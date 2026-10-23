"관객들은 아빠인지 몰랐다"…장윤정父, 비 맞으며 딸 지키다 통곡한 사연

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 장윤정의 아버지가 폭우 속에서도 공연을 강행했던 딸의 모습을 떠올리며 눈물을 쏟았던 사연을 전했다.

지난 22일 장윤정의 유튜브 채널에는 아버지와 함께 낚시 여행을 떠나 추억을 나누는 영상이 공개됐다.

이날 장윤정의 아버지는 과거 전주에서 있었던 일을 떠올리며 "나는 그 전주를 잊어버릴 수가 없다"고 말했다.

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장윤정은 "전주 야외 공연장에서 콘서트를 하게 됐다. 단독 공연을 해도 되냐, 마냐 하던 때였는데 리허설을 하다가 비가 오는 거다"라며 당시 상황을 전했다.

공연팀은 야외 공연장에서 비가 내리자 악기 사용이 어렵다고 판단해 공연을 중단해야 한다는 입장이었다. 일단 악기를 비닐로 덮어뒀지만, 비는 점점 더 거세졌다.

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장윤정은 "악단이 있는 곳은 천막 같은 걸로 막았는데 내가 있는 곳은 안 됐다"며 "마이크 때문에 감전 위험이 있다는 거다"라고 회상했다.

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결국 장윤정은 공연을 진행할 경우 발생할 수 있는 사고에 대한 책임과 관련해 서명까지 해야 했다.

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하지만 공연이 지연되는 동안에도 관객들은 자리를 떠나지 않았다. 장윤정은 "지켜보고 있는데 비가 더 오더라. 그런데 관객분들이 안 가고 기다리시는 거다. 우비를 쓰고"라며 당시를 떠올렸다.

이어 "내가 관객들이 비를 맞고 밖에 계시는데 어떻게 안 나가냐. 그래서 나가서 공연을 했다"고 밝혔다. 궂은 날씨에도 자신을 기다려준 관객들을 위해 무대에 오른 것이다.

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이 모습을 객석에서 지켜보던 아버지는 결국 눈물을 쏟았다. 장윤정은 "그때 아빠가 같이 우비를 입고 밖에 관객석에 앉아 계시다가 눈물이 너무 났다더라"며 "어차피 비를 맞아서 안 보이니까 그참에 우셨다"고 전했다.

아버지는 "그때 실컷 울었다. 진짜 창피한 것도 없지 뭐. 비가 쏟아져 줄줄 흐르니까 우는지 뭔지 몰랐다"고 털어놨다.

특히 딸의 공연이 끝날 무렵에는 참았던 감정이 북받쳐 올랐다고 했다. 그는 "마지막에 딸 공연이 끝날 무렵에 내가 통곡하면서 옆에 있는 관객분들한테 '감사합니다, 감사합니다' 했다"고 밝혔다.

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당시 관객들은 그가 장윤정의 아버지라는 사실을 모른 채, 딸의 공연에 감동한 팬이라고 생각해 함께 인사를 나눴다고 한다. 장윤정은 "관객들은 아빠인지 모르고 열렬한 팬이 고마워하시는 줄 알고 같이 인사를 나누고 막 그러셨다"고 덧붙였다.

한편 장윤정은 2013년 부모의 이혼 소송 과정에서 모친과 금전적 갈등을 겪은 뒤 관계가 멀어진 것으로 알려졌다. 장윤정의 모친은 최근 딸의 이름을 사칭해 3000만 원대 투자 사기를 벌인 혐의로 징역 10개월을 선고받았으며, 이에 불복해 항소했다.