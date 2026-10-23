"오빠는 연기해, 난 엄마를 할게"…진선규, ♥박보경 수상에 오열한 이유 있었다('거장항준')

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티 크로마에서 열렸다. 여우조연상을 수상한 박보경과 남편 진선규가 놀라고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.31/

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 진선규가 아내이자 동료 박보경을 향한 고마움과 미안한 마음을 동시에 내비쳤다.

지난 22일 방송된 SBS 예능 '거장항준' 2회에는 진선규가 게스트로 출격해 장항준과 유쾌한 입담 대결을 펼쳤다. 특히 서로를 향한 거침없는 모함과 역공을 오가는 두 사람의 찐친 케미가 폭소를 자아냈다. 이에 '거장항준'의 2회 시청률은 최고 2.55%를 기록했고, 방송 중 포털사이트 실시간 트렌드 1위에 '진선규 장항준 도플갱어'가 랭크되며 시청자들의 뜨거운 관심을 입증했다. (닐슨코리아 수도권 가구 기준)

장항준은 진선규와의 첫 만남을 떠올리며 "진선규는 나보다 김은희 작가를 더 반가워했다"고 뒤끝을 드러낸 뒤 "왕사남 전까지 나를 하대한 남자"라고 폭로(?)했다. 이에 진선규는 "사실 항준이형을 잘 몰랐다"라며 찐친만 가능한 인지도 디스를 한 후 "김은희 작가를 만나자마자 '우와'하고 감탄이 터졌다"고 이실직고해 웃음을 안겼다. 장항준은 "진선규가 우리 집에 곶감을 보냈는데 밑에 5만원짜리 돈뭉치가 있더라"라며 모함준(모함+장항준) 모드를 발동했다. 장항준의 폭주에 진선규는 "형 허언증 생겼어요? 약 먹어요!"라며 재치 있게 제동을 걸어 폭소를 자아냈다. 장항준의 능청스러운 모함과 한술 더 떠 이를 받아치는 진선규의 티키타카가 재미를 더했다.

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특히 진선규는 눈 앞에 있는 장항준을 패싱하고 태블릿 속 박찬욱 감독을 향해 90도 인사를 해 장항준을 긁(?)었다. 하지만 장항준과 박찬욱이 동시에 출연제안을 하면 누굴 택할 것이냐는 질문에 진선규는 "장항준 감독을 선택하겠다"라고 밝혔고, 장항준까지 깜짝 놀라 웃음을 안겼다. 진선규는 "'왕사남'으로 칼을 뽑은 장항준 감독이 뭐라도 베어갈 것"이라며 "이제 막 시작하는 파릇파릇한 느낌"이라고 뜻밖의 극찬을 이어가며 장항준을 들었다 놨다 하는 노련함을 뽐냈다. 이어 "'왕과 사는 남자'를 보고 항준이 형이 만든 게 아닌 것 같았다"라고 칭찬을 가장한 저격으로 웃음을 빵 터지게 했다.

포복절도하는 웃음 사이에 녹아 든 진선규의 진솔한 이야기도 흥미를 유발했다. 진선규에게 터닝포인트가 된 '범죄도시' 오디션 에피소드, 아내 박보경의 지원으로 배우로서 꿈을 펼칠 수 있었던 사연, 아내 박보경이 배우로서 잘한다고 인정 받은 것에 대한 소감이 공개됐다. 특히 진선규는 아내 박보경을 향한 진심 어린 애정으로 뭉클함까지 선사했다. 그는 "아이를 가졌을 때 아내가 '오빠가 일단 배우를 해, 난 엄마를 할게'라고 말해줬다"며 "연기로 꼭 성공해야겠다고 다짐했다"라고 밝히는가 하면, "아내는 보는 오디션마다 합격했다"라며 "수상소감도 못 말하면 어떡하지 했는데 나보다 훨씬 잘하더라"라며 아내의 승승장구에 뿌듯함을 드러내 훈훈함을 자아냈다.

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본격적인 오디션에서는 '거장항준'의 기상천외한 설정이 폭소를 자아냈다. 장항준의 차기작 '항준이 어딧세이!' 촬영에 '해외 올로케이션'과 '10년에 걸친 촬영'까지 걷잡을 수 없이 커지는 판에 진선규는 혀를 내둘렀다. 하지만 이내 과몰입하며 축지법 열연부터 소년 항준의 앳된 목소리까지 연기하며 '항준이 어딧세이?!' 대본을 능청스럽게 소화해 거장사단의 마음을 완벽히 사로잡았다.

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하지만 장항준이 계약서를 내밀자 진선규는 대본을 보여주지 않는 것에 의문을 제기하며 "사기 아닌가요?"라는 말까지 더해 마지막까지 웃음을 안겼다. '은밀한 오디션'이라는 콘셉트에 진심인 장항준과 송은이, 김풍, 이를 기막히게 받아주는 진선규의 호흡이 '거장항준' 특유의 유쾌한 재미를 극대화했다.

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이처럼 장항준과 진선규의 찰떡같은 입담과 유쾌한 토크로 웃음을 안기는 동시에 진솔한 이야기로 따뜻한 여운까지 남겼다. 무엇보다 거~장항준의 꺼드럭과 허세, 허무맹랑한 모함으로 꽉 찬 '항준적 토크'로 진선규의 유쾌한 면면을 끌어내며 신개념 자율주행 토크쇼의 매력을 뽐냈다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com