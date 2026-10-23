'김현중 혼외자母' 시유, 틱톡커 변신 후 아들 자랑..."매번 전교 회장"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 가수 겸 배우 김현중의 전 연인 시유가 틱톡커로 활동하며 아들의 근황을 공개했다.

시유는 지난 22일 틱톡 라이브 방송에서 "오늘 연락이 너무 많이 와서 밥도 못 먹었다"고 말했다.

이어 "아침에 엄청 바쁘다. 챙겨야 할 사람이 있다"며 아들의 등교를 챙기느라 분주한 일상을 전했다.

Advertisement

한 시청자가 아들의 근황을 묻자 시유는 "너무 잘 크고 있다. 공부도 잘하고 잘생겼다"며 "학교에서 반장도 하고 있다"고 답했다.

이후 "반장이 아니다. 매번 회장, 부회장을 하고 있다"며 아들이 학교생활을 잘하고 있다고 자랑했다.

Advertisement

시유는 "공부도 엄청 똘똘하게 잘하고 잘생기고 인기도 많다"며 "이렇게 물어보면 자랑할 수밖에 없다"고 너스레를 떨었다.

Advertisement

시유는 틱톡 에이전시 라이트닝 센트럴 소속으로 라이브 방송을 진행 중인 것으로 알려졌다.

Advertisement

틱톡뿐 아니라 뷰티와 헬스, 예능 등 다양한 분야의 콘텐츠를 선보일 계획이다.

시유는 2012년부터 약 3년간 김현중과 교제했으며, 2015년 아들을 출산했다.

Advertisement

두 사람은 폭행과 임신·유산 관련 주장을 둘러싸고 법적 다툼을 벌였다. 김현중이 제기한 민사소송에서 시유가 1억 원을 배상하라는 판결이 내려졌고, 해당 판결은 대법원에서 확정됐다.

narusi@sportschosun.com