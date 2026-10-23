‘A20’ 아이찡, 부모 ‘7억 빚투’ 中 팬들이 갚아주나…모금 제안 ‘갑론을박’[SC이슈]

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[스포츠조선 조민정 기자] 이수만 프로듀서가 제작한 신인 걸그룹 A2O LITE(에이투오 라이트) 멤버 아이찡(13)의 부모가 거액의 임금체불 논란에 휩싸인 가운데 일부 중국 팬들이 부모의 빚을 대신 갚아주자며 모금과 대출을 제안해 갑론을박이 벌어지고 있다.

최근 중국 SNS 웨이보에는 아이찡의 어머니가 채무 문제를 해결할 수 있도록 팬들이 돈을 모으자는 내용의 게시물이 등장했다.

한 팬은 공개적으로 1000위안을 빌려주겠다는 의사를 밝히며 대형 팬 계정들이 함께 참여해 자금 마련을 조율하자고 제안했다. 해당 팬은 모은 돈이 단순한 기부가 아닌 '대출'이라는 점을 강조했다. 당장 아이찡 어머니의 채무를 해결할 수 있도록 돕되 추후 수입이 발생하면 팬들에게 돈을 돌려받겠다는 취지다.

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또 다른 팬 역시 "도울 의향이 있는 사람들이 있다면 함께 조직을 만들자. 가능하면 아이찡의 어머니도 참여시켜 문제를 해결했으면 좋겠다"는 뜻을 밝혔다.

일부 팬들이 직접 나선 이유는 아이찡이 가족의 채무 문제에 휘말리지 않고 가수 활동에 전념하길 바라기 때문이다. 팬들은 아이찡이 데뷔 초기의 행복한 순간을 누리며 부담 없이 무대에 설 수 있기를 바란다는 입장이다.

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그러나 이 같은 움직임이 국내 온라인 커뮤니티에 알려지면서 비판적인 반응도 쏟아졌다. 누리꾼들은 "팬이란 뭘까", "부모가 자식 앞길을 아주 꽉 틀어막네", "돈만 갚는다고 그게 해결이 되나", "입장문 낸 지가 언젠데 아직도 안 갚고 있냐" 등의 반응을 보였다.

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팬들이 채무를 대신 해결해 주겠다고 나선 상황에서 정작 임금체불 피해를 호소하는 이들의 사정은 여전히 해결되지 않았다는 점이 논란을 키우고 있다.

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앞서 아이찡은 지난 12일 A2O LITE로 데뷔한 직후 부모의 임금체불 의혹이 불거지며 논란의 중심에 섰다. 중국 현지 보도에 따르면 아이찡의 부모가 운영한 베이징 소재 교육업체는 2024년부터 직원들의 임금을 체불했다는 의혹을 받았고 관련 업체와 부모 명의의 법원 강제집행 금액은 약 345만 위안(약 7억 원)에 달하는 것으로 알려졌다.

논란이 확산하자 아이찡의 어머니는 지난 14일 웨이보를 통해 "사업 경영 악화로 채무 분쟁이 발생했다"며 사과했다. 이어 "모든 문제가 해결될 때까지 책임을 회피하지 않고 끝까지 책임지겠다"고 밝히면서도 "아이는 과거 사업과 관련 분쟁에 아무런 관계가 없다"고 선을 그었다.

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여기에 아이찡은 최근 방송국 출근길에서 다른 멤버를 밀쳤다는 의혹으로 이른바 '인성 논란'에도 휘말렸다. 지난 22일 공개된 단체 포토타임 영상에서 아이찡이 자리를 잡는 과정에서 옆 멤버와 몸이 겹치는 모습이 포착되자 일부 누리꾼들은 배려가 부족한 행동이라고 지적했다. 반면 좁은 계단에서 단체 포즈를 맞추던 중 발생한 상황을 과도하게 해석하는 것이라는 반론도 제기됐다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com