[공식]김정은, 결혼 22년 만에 이혼…"아들 양육권은 갖는다"(전문)

사진제공=과일농장레코드

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 마로니에 출신 가수 김정은이 결혼 22년 만에 협의이혼했다.

김정은 소속사는 22일 "김정은이 성격차이로 인하여 신중한 고민 끝에 법원이 정해준 숙려기간을 거쳐 약 20년간의 결혼생활을 최근 합의이혼으로 마무리 했다"고 밝혔다.

이어 "두 사람 사이 자녀의 양육권은 김정은이 갖게 됐고, 원만한 합의를 통해 좋은 관계로 남기로 결론을 내렸다"라고 설명했다.

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소속사는 "그 외 자세한 내용은 사생활이기 때문에 확인해드릴 수 없는 점 양해 부탁드린다"라며 "악의적인 댓글을 자제해주시기를 정중히 부탁드린다"라고 당부했다.

김정은은 2004년 2살 연상의 동료 음악가와 결혼해 2011년 아들을 낳았다. 이후 약 22년간 이어온 결혼생활을 마무리하게 됐다.

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이혼과 별개로 가수 활동은 이어갈 예정이다. 소속사는 "김정은은 최근 KBS1 '백투더뮤직'을 시작으로 올해 연말부터 컴백을 위해 준비 중"이라며 "본격적인 컴백에 앞서 개인적인 사안으로 팬분들께 걱정을 끼쳐드려 고개 숙여 사과드린다"라고 전했다.

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김정은은 1994년 혼성 프로젝트 그룹 마로니에로 활동하고, 1995년 솔로 가수로 나서 '프러포즈', '널 사랑해' 등의 히트곡으로 사랑받았다. 이후 성대결절로 활동에 어려움을 겪기도 했다.

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지난 9월에는 KBS1 음악 프로그램 '백투더뮤직'에 출연해 근황을 알렸다. 오는 11월에는 직접 작사한 신곡 '엄마는 예뻤다'를 발표할 예정인 것으로 전해졌다.

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다음은 소속사 입장 전문.

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안녕하세요. 가수 김정은 소속사 관계자입니다.

먼저 가수 김정은을 아껴주시는 분들께 좋지 못한 소식으로 인사드려 안타깝게 생각합니다.

김정은씨는 성격차이로 인하여 신중한 고민끝에 법원이 정해준 숙려기간을 거쳐

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약 20년간의 결혼생활을 최근 합의이혼으로 마무리 하게 되었습니다.

두 사람 사이 자녀의 양육권은 김정은씨가 갖게 되었으며 원만한 합의를 통해 좋은 관계로 남기로 결론을 내렸습니다.

그 외 자세한 내용은 사생활이기 때문에 확인해드릴 수 없는 점 양해 부탁드리며, 악의적인 댓글과 추측성 보도는 자제해주시기를 정중히 부탁드립니다.

김정은은 최근 KBS1TV <백투더뮤직>을 시작으로 올해 연말부터 컴백을 위해 준비중에 있습니다.

본격적인 컴백에 앞서 개인적인 사안으로 팬분들께 걱정을 끼쳐드려 고개숙여 사과드립니다.

다시 한 번 활동에 나서는 김정은씨에게 많은 응원을 부탁드립니다.

감사합니다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com