‘이정재 최대주주’ 회사, 前 임직원 5명 무더기 고소…“6억8000만원 손해 봤다”

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이정재가 최대주주로 있는 연예기획사 아티스트컴퍼니에서 6억원대 배임 의혹이 불거졌다. 회사 측은 전 임직원 5명을 상대로 형사 고소에 나서며 강경 대응에 돌입했다.

23일 스포츠경향 보도에 따르면 아티스트컴퍼니는 지난 22일 전 미등기 임원 이모씨를 포함한 5명을 특정경제범죄가중처벌법상 업무상 배임 혐의로 서울 강남경찰서에 고소했다.

회사가 주장하는 배임 혐의 금액은 무려 6억8176만원에 달한다. 금액은 아티스트컴퍼니가 외부 법무법인에 의뢰해 진행한 조사 결과를 바탕으로 산정됐다.

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이번 고소는 지난 9월 처음 수면 위로 떠오른 내부 배임 의혹의 후속 조치다.

앞서 아티스트컴퍼니는 지난달 17일 미등기 임원 이씨의 업무상 배임 혐의를 확인했다고 공시했다. 당시에는 구체적인 피해 금액을 밝히지 않았지만 내부 감사와 외부 법률 검토를 통해 사실관계 및 손해 규모를 파악하겠다는 입장을 전했다. 조사 결과에 따라 손해배상 청구를 비롯한 법적 대응을 진행하겠다고 예고한 바 있다.

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이후 약 한 달간의 검토를 거쳐 회사 측은 고소 대상을 이씨를 포함한 총 5명으로 확대하고 본격적인 형사 절차에 나섰다.

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그러나 추가로 고소된 4명이 어떤 거래에 관여했는지, 각각 어떠한 혐의를 받는지 등 구체적인 내용은 아직 공개되지 않았다. 향후 경찰 수사를 통해 실제 배임 여부와 피해 규모 등이 가려질 전망이다.

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특히 이번 사건은 한류스타 이정재가 최대주주로 있는 회사에서 발생한 내부 비위 의혹이라는 점에서 관심을 모은다.

아티스트컴퍼니는 이정재를 비롯해 정우성, 염정아, 임지연, 김혜윤 등 유명 배우들이 소속된 연예기획사다.

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이런 가운데 최근 정우성이 아티스트컴퍼니 사내이사직에서 물러난 사실도 주목받고 있다. 정우성은 지난 2일 사내이사직을 사임했다. 당초 임기는 내년 3월 28일까지였으나 약 6개월을 남겨두고 중도 사임을 결정했다.

이정재가 최대주주로 있는 아티스트컴퍼니가 전 임직원 5명을 상대로 대규모 법적 대응에 나선 가운데 향후 수사 결과에 이목이 집중된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com