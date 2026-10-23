함소원 하반신에 자동차 덮쳐 다섯 곳 골절..“딸이 현장서 지켜봐 충격”

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[스포츠조선 박아람 기자] 함소원이 교통사고로 두 달 넘게 입원했던 당시를 떠올리며 딸을 향한 애틋한 마음과 18세 연하 전 남편 진화에 대한 달라진 생각을 전했다.

지난 22일 방송된 MBN '특종세상'에서는 교통사고 이후 회복에 힘쓰는 함소원의 일상이 공개됐다.

이날 함소원의 집에는 재활 치료사가 방문했다. 함소원은 사고 이후 몸 상태를 설명하며 "제가 얼마 전 교통사로를 당했다. 그래서 거의 못 걸을 뻔했다. 재활 시기여서 재활 선생님이 와서 재활해주고 계신다"고 밝혔다.

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집으로 재활 치료사가 찾아오는 것이 일반적인지 묻는 제작진의 질문에는 "거의 다리 다치신 분들은 나가기가 불편하시니까 집에 와서 재활해 주는 경우가 굉장히 많다"고 답했다.

치료사는 함소원의 다리 상태를 확인한 뒤 "많이 좋아졌다. 상처 부위도 좋아졌다"고 전했다. 사고 당시 입은 상처가 여전히 남아 있었지만, 함소원은 꾸준히 재활 치료를 받으며 회복에 집중하고 있었다.

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함소원은 지난 4월 경사로에서 브레이크가 걸리지 않은 차량에서 내리던 중 사고를 당했다. 뒤로 밀려난 차량이 그의 하반신을 덮치면서 큰 부상을 입었다. 당시 하반신의 감각이 느껴지지 않을 정도로 상태가 심각했으며, 골반 다섯 곳이 골절돼 두 차례 수술을 받아야 했다. 이후 두 달이 넘도록 병원에서 입원 치료를 받았다.

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갑작스러운 사고로 위태로운 상황에 놓였던 함소원이 가장 먼저 걱정한 것은 자신의 몸이 아닌 딸 혜정이었다. 사고 현장에 딸이 함께 있었기 때문이다.

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당시 몸을 일으키는 것조차 어려웠던 함소원은 누워서 고개를 들어 딸의 모습을 확인했다고 한다. 그는 "제 몸이 안 일어나지니까 누워있잖나. 고개만 올릴 수 있더라. 올리니까 혜정이가 저를 쳐다보고 있는 거다. 얼굴이 보이더라. '딸이 안 다쳐서 다행이다'라고 생각했다"고 사고 순간을 회상했다.

이어 사고를 목격한 딸의 반응을 떠올리며 눈시울을 붉혔다. 함소원은 "혜정이가 너무 놀란 거다. 울락 말락 격앙돼서 '엄마'하더라. 얼굴이 살짝 그늘져 있더라. 그래서 '혜정이 마음이 많이 힘들었구나'하고 병원에서 한참 울었던 거 같다"고 고백했다.

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함소원은 사고를 겪은 뒤 삶을 바라보는 시각에도 변화가 생겼다고 전했다.

이날 방송에서는 사고 이후 곁에서 간호를 도왔던 전 남편 진화에 대한 이야기도 나왔다. 함소원은 진화가 자신을 돌보는 모습을 보며 이전에는 알지 못했던 면을 발견했다고 밝혔다.

그는 "마냥 어리게만 생각했는데, 저를 간호해 주면서 진화 씨의 새로운 면을 재발견하게 됐다"고 말했다.

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진화에 대한 솔직한 속내도 털어놨다. 함소원은 "어떻게 생각하면 전남편 진화 씨가 불쌍한 면도 있다. 평범한 또래 여자를 만났으면 아무 문제 없이 잘 살 수 있었는데"라며 "그래서 보니까 진화 씨가 그렇게 문제가 있는 사람은 아니었다는 생각이 들더라"고 전했다.

재혼 가능성에 대해서는 서두르지 않고 시간을 두고 고민하겠다는 입장을 보였다.

함소원은 "재혼은 시간을 두고 생각할 필요가 있다"며 "어떻게 보면 저에게는 지금이 보너스 인생일 수 있다. 진화 씨, 딸과 함께 시간을 허투루 보내지 않고 행복하게 살고 싶다"고 말했다.

tokkig@sportschosun.com