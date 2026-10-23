'지인 흉기 협박' 정창욱 셰프, 6년 만에 SNS 재개…부러진 안경 사진 '의미심장'

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[스포츠조선 김준석 기자] 지인을 흉기로 협박하고 폭행한 혐의로 실형을 선고받았던 정창욱 셰프가 약 6년 만에 SNS 활동을 재개해 이목을 끌고 있다.

정창욱은 지난 23일 자신의 공식 SNS 계정에 별다른 설명 없이 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진 속에는 투명한 소재의 안경이 한쪽 다리가 완전히 부러진 채 테이블 위에 덩그러니 놓여 있다.

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이번 게시물은 2020년 9월 21일 이후 약 6년 만에 올라온 첫 게시물이라는 점에서 대중의 뜨거운 관심을 모으고 있다.

사진을 접한 누리꾼들은 "오랜 침묵 끝에 올린 사진이 왜 하필 부러진 안경일까", "특별한 의미가 담긴 건지 단순한 일상인지 궁금하다"라며 다양한 추측을 쏟아내는 한편, "단순 해프닝일 뿐 섣부른 확대해석은 이르다"는 등 엇갈린 반응을 보이고 있다.

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앞서 정창욱은 지난 2021년 8월 미국 하와이에서 유튜브 채널 촬영을 진행하던 중, 술자리에 동석했던 스태프 A씨와 동료 B씨를 폭행하고 흉기를 겨누며 협박한 혐의(특수협박 등)로 재판에 넘겨졌다.

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당시 1심 재판부는 정창욱에게 징역 10개월의 실형을 선고했으나, 항소심 재판부는 피해자와의 일부 합의 등을 참작해 징역 4개월로 감형했다.

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정창욱은 이에 불복해 대법원에 상고했으나 기각 판결을 받으며 형이 최종 확정된 바 있다.

정창욱은 2014년 JTBC 요리 예능 프로그램 '냉장고를 부탁해'에 출연하며 대중에게 얼굴을 알렸다.

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narusi@sportschosun.com