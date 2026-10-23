김미화, 오늘(23일) 새벽 모친상…조문·조의금·조화 모두 사절

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[스포츠조선 조민정 기자] 코미디언 김미화가 23일 새벽 모친상을 당했다. 어머니를 떠나보낸 김미화는 조문과 조의금, 조화까지 모두 사절하고 가족들과 조용히 마지막 길을 배웅하기로 했다.

MK스포츠 보도에 따르면 김미화의 어머니 김영자 여사는 23일 오전 1시 53분 세상을 떠났다.

김미화는 이날 직접 작성한 부고를 통해 "사랑하는 나의 어머니 김영자 여사께서 2026년 10월 23일 오전 1시 53분에 세상소풍을 끝내고 소천하셨습니다"라며 비보를 전했다.

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김미화는 어머니의 죽음을 '세상소풍을 끝냈다'고 표현하며 애틋한 마음을 드러냈다. "그간의 고통과 외로움 모두 훨훨 떨쳐버리시고 좋은 곳으로 가실 수 있도록 기도해 주십시오"라며 어머니의 평안을 기원했다.

장례는 외부 조문객 없이 가족들만 참석하는 가족장으로 진행된다.

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김미화는 "가족장으로 진행하며 조문, 조의금, 조화 등 정중히 사절하오니 양해 부탁드립니다"라며 조용히 어머니를 보내고 싶다는 뜻을 밝혔다.

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부고문 마지막에는 "딸 김미화 사위 윤승호 올림"이라고 적어 가족의 이름으로 마지막 인사를 전했다.

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한편 김미화는 1984년 KBS 공채 개그맨으로 데뷔했다. 이후 KBS '유머 1번지'의 인기 코너 '쓰리랑 부부'에서 김한국과 호흡을 맞추며 국민적인 사랑을 받았다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com