"내 돈 건드리지 말라 했어야"…서인영, 혼전 계약서 안 써 '땅 치고 후회'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 이혼 전문 변호사를 만난 서인영이 혼전 계약서를 쓰지 않은 데 대해 "땅을 치고 후회했다"고 밝혔다.

지난 22일 방송된 티캐스트 E채널 예능 프로그램 '서인영의 유행꼰대' 4회에는 이혼 전문 변호사 박민철이 일일 특별 전문가로 출연했다.

이날 서인영은 '이혼'이라는 주제에 숙연해 하면서도 자신의 경험과 생각을 솔직하게 털어놨다. 미미미누는 최근 MZ세대 사이에서 화제가 된 '이별 위자료'를 소개했다. 장기 연애 끝에 결혼이 어렵다고 판단한 남성이 미안한 마음에 여자친구에게 5000만 원을 주려 한다는 사연에 서인영은 "대박이다. 과하다. 하지만 받을 의사는 있다"고 말해 웃음을 자아냈다.

Advertisement

이어 박민철 변호사가 등장하자 서인영은 "전에 만났어야 했는데"라며 반가워했다. 박민철 변호사는 "이제 더 이상은 만나시면 안 된다"고 받아쳤다. 서인영은 "평소에 친하게 지내고 싶다. 사람이 어떤 일이 있을지 모른다. 나도 내가 이혼할 줄 몰랐다. 그런데 나 빼고 모두 알았다더라"고 덧붙여 현장을 웃음바다로 만들었다.

세계적인 부호들의 이혼과 천문학적인 재산 분할 사례도 소개됐다. 마이크로소프트 창업자 빌 게이츠는 결혼 27년 만에 이혼하며 당시 약 80조 원에 달하는 재산을 분할한 것으로 추정됐고, 아마존 창업자 제프 베이조스는 전 배우자에게 약 40조 원 규모의 주식을 넘긴 것으로 소개됐다.

Advertisement

국내 재벌들의 이혼 사례도 다뤄졌다. 최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 이혼 소송을 비롯해 스마일게이트 권혁빈 최고비전제시책임자의 재산 분할 소송도 소개됐다. 특히 권혁빈 최고비전제시책임자의 소송에서는 1심에서 약 2조 5500억 원 규모의 재산 분할 판결이 내려진 것으로 전해져 놀라움을 안겼다.

Advertisement

박민철 변호사는 이혼 시 재산 분할에 대비하는 '실전 꿀팁'도 전했다. 그는 육아와 가사노동을 기록한 일기를 작성하고 배우자에게 메시지로 공유하는 것 역시 재산 형성에 대한 기여도를 입증하는 자료가 될 수 있다고 설명했다. 이어 "결혼 생활이 충실해지고 문제가 없어지는 효과도 있다"며 기록의 긍정적인 측면을 짚었다.

Advertisement

해외 셀럽들의 혼전 계약서도 이목을 집중시켰다. 이 가운데 2010년 한 결혼정보업체가 진행한 '혼전 계약서를 쓸 것 같은 연예인' 설문조사에서 서인영이 1위를 차지했던 사실이 공개됐다. 서인영은 "지금에야 바뀌었고, 한창 때는 나는 무조건 써야 한다고 생각했다. 잘 본 거다. 그런데 막상 결혼을 하니까 못 썼다. 땅을 치고 후회했다. 꼭 써라"고 털어놨다.

서인영은 자신이 혼전 계약서를 작성한다면 넣고 싶은 조항에 대해 "저도 예전에는 100억 원을 넘게 벌고 있었다. 제 돈을 건드리지 말라는 조항을 꼭 쓸 것 같다"고 밝혔다. 이어 셀럽들의 광고 계약서에 포함되는 품위 유지 의무와 위약금 조항도 소개됐다. 박민철 변호사는 헤어스타일과 체중 유지 의무까지 계약 조건에 포함되는 사례가 있다고 설명했다.

Advertisement

방송 말미 박민철 변호사는 "국내 실제 사례만 다루다가 해외에서의 특이하고 기이한 사례까지 접하니 너무 흥미롭고 실무에도 도움이 될 것 같다"고 소감을 밝혔다. 서인영은 "고구마를 먹은 것처럼 답답하다. 잘 생각해야겠다"며 이혼에 대한 다양한 이야기를 나눈 소감을 전했다.

한편 서인영은 6세 연상의 엔피(NP) 최지훈 대표와 올해 하반기 재혼을 준비 중이다.