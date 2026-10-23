"배우 그만두려 했다"...손석구, 은퇴 문턱서 구원해 준 '귀인'의 정체

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 손석구가 부모님 몰래 이라크 파병에 지원했던 사연부터 배우 은퇴를 고민했던 순간까지, 파란만장한 인생사를 방송 최초로 공개한다.

23일 방송되는 SBS 금요 예능 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진')에서는 이라크 파병부터 늦깎이 배우 데뷔까지, 손석구의 다이내믹한 인생사가 담인 '손석구 해방일지'가 공개된다.

이날 손석구는 방송 최초로 한국 군대 생활부터 이라크 파병 지원까지, 그동안 어디서도 밝히지 않았던 군대 비하인드를 털어놓는다.

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미국 문화에 익숙했던 그가 한국 군대에서 겪은 웃픈(?) 일화는 물론, 이라크 파병을 간절히 원한 나머지 부모님 몰래 지원을 감행했던 대담한 사연까지 공개한다.

예상치 못한 손석구의 파격적인 행동에 비서진도 놀라움을 감추지 못했다는 후문이다. 과연 부모님을 한숨짓게 한 손석구의 역대급 일탈은 무엇이었을지 궁금증을 자아낸다.

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그런가 하면 손석구는 "배우를 그만두려고 했다"라는 충격적인 고백으로 모두를 놀라게 한다. 35살이라는 다소 늦은 나이에 데뷔한 그는 배우를 포기하려고 결심한 순간, 그의 인생을 뒤바꿀 결정적인 작품과 조력자를 만나게 되었다는데.

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과연 은퇴의 문턱에서 그를 이끌어준 귀인과, 인생 터닝포인트가 된 작품은 무엇일지 이목이 집중된다.

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한편, 바쁜 스케줄에서 해방된 손석구는 비서진과 함께 오락실을 찾아 숨겨왔던 승부 본능을 불태운다. 그는 비서진과의 즉흥 대결에서 수준급 농구 실력을 뽐내는가 하면, 이라크 파병 경험에서 비롯된 남다른 사격 실력까지 선보여 현장을 뜨겁게 달궜다고 전해진다. 손석구의 화려한 활약에 비서진은 승부도 잊은 채 연신 감탄을 쏟아내며 '손석구 추앙'에 나섰다고 해 기대를 더한다.

손석구의 '추앙'을 부르는 다채로운 매력은 23일 금요일 밤 11시 10분 방송되는 SBS '비서진'에서 확인할 수 있다.