'46세' 김태희, 팔뚝·쇄골 드러낸 오프숄더 드레스..♥비 또 반할 미모

한 하이주얼리 브랜드 포토콜 행사가 22일 서울옥션 강남센터에서 열렸다. 김태희가 포토타임을 갖고 있다. 강남=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.22/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 김태희가 화려함과 우아함을 넘나드는 오프숄더 드레스 패션으로 현장의 시선을 한몸에 사로잡았다.

22일 오후 서울 강남구 서울옥션 강남센터에서 열린 한 프랑스 하이주얼리 브랜드의 창립 90주년 기념 이벤트 포토콜 행사에 참석한 김태희는 품격 있는 스타일링을 선보였다.

이날 김태희는 쇄골 라인과 어깨선을 시원하게 드러낸 샴페인·베이지 톤의 화이트 뷔스티에 오프숄더 드레스를 착용해 시선을 단번에 끌어모았다. 상체의 코르셋 디테일로 슬림하면서도 고혹적인 실루엣을 강조했으며, 밑단으로 부드럽게 떨어지는 드레이핑 치마라인이 단아한 매력을 더했다.

Advertisement

한 하이주얼리 브랜드 포토콜 행사가 22일 서울옥션 강남센터에서 열렸다. 김태희가 포토타임을 갖고 있다. 강남=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.22/

특히 목선을 넓게 감싸는 화려하고 볼드한 골드 앤 다이아몬드 하이주얼리 네크리스를 포인트로 매치해 '럭셔리 룩'의 정석을 완성했다. 단정하게 뒤로 넘긴 슬릭 헤어 스타일과 과하지 않은 깔끔한 메이크업은 김태희의 뚜렷한 이목구비와 '태쁘'라는 애칭다운 결점 없는 미모를 더욱 돋보이게 했다.

한편, 김태희는 지난 2017년 가수 겸 배우 비(정지훈)와 결혼한 후 슬하에 두 딸을 뒀다.

Advertisement

jyn2011@sportschosun.com