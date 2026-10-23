‘공익 논란’ 박위도 6개월 만에 돌아올까…유튜브 수익 걸린 ‘복귀 법칙’[SC초점]

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[스포츠조선 조민정 기자] 논란으로 활동을 중단한 유튜버들에게는 이른바 '6개월 복귀 법칙'이 따라붙는다. 자숙을 선언했던 인기 유튜버들이 약속이나 한 듯 반년 안팎에 돌아오는 일이 반복됐기 때문이다. KTX CCTV 공개 논란 이후 두 달 넘게 유튜브 활동을 멈춘 박위 역시 이 법칙에서 예외가 될지 관심이 쏠리고 있다.

'6개월 복귀 법칙'이 생겨난 것에는 유튜브의 수익 창출 정책이 배경에 깔려있다. 유튜브는 채널에 6개월 이상 동영상이나 커뮤니티 게시물이 올라오지 않는 등 활동이 없을 경우 수익 창출 자격을 박탈할 수 있도록 규정하고 있다. 6개월이 지났다고 무조건 수익이 중단되는 것은 아니고 유튜브의 판단에 따라 결정된다.

실제로 과거 논란에 휩싸인 인기 유튜버들이 6개월을 전후해 복귀하면서 이른바 '6개월 복귀 법칙'은 꾸준히 회자됐다.

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대표적인 사례로는 유튜버 '영국남자'를 운영하는 조쉬가 꼽힌다. 2020년 10월 아내 국가비의 자가격리 중 생일파티로 방역수칙 위반 논란에 휩싸였던 조쉬는 이듬해 4월 복귀를 알렸다. 국가비 역시 같은 시기 사과 영상을 공개했다.

당시 이들의 복귀 시점이 공교롭게도 활동 중단 약 6개월 뒤라는 점에서 수익 창출 자격을 유지하기 위한 결정이 아니냐는 시선이 나왔다.

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이런 가운데 박위의 행보에도 관심이 쏠린다.

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박위는 지난 8월 21일 KTX에서 하차하던 중 사회복무요원의 발에 휠체어 바퀴가 걸려 넘어지는 사고가 담긴 CCTV 영상을 공개했다. 그러나 현장에서 사과한 사회복무요원의 실수를 공개적으로 부각했다는 비판이 쏟아졌고, 박위는 영상을 삭제한 뒤 "제 전달 방식이 미숙했고 생각이 짧았다"며 사과했다.

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이후 박위는 유튜브 활동을 중단했다. 100만 명을 넘어섰던 채널 '위라클'의 구독자는 지난 20일 기준 93만6000명까지 줄었다. 예정됐던 강연이 취소됐고 서울시 홍보대사직에서도 자진 사임했다.

최근에는 기존 영상까지 잇따라 비공개 처리했다. 지난 8월 24일 798개였던 공개 영상은 10월 20일 778개로 줄어든 것으로 확인됐다.

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과거 콘텐츠가 재조명되며 논란도 이어지고 있다. 최근에는 송지은과 함께 출연했던 가족 영상부터 과거 발언까지 다시 주목받으며 갑론을박이 벌어졌다. 앞서 지난 4월에는 월 2990원짜리 유료 멤버십을 도입했다가 비판을 받고 사과하기도 했다.

박위가 마지막 사과문을 올린 지난 8월 22일부터 활동 공백이 이어진다면 내년 2월 하순에는 6개월에 이르게 된다.

논란 이후 자숙에 들어간 유튜버들이 6개월 안팎에 돌아왔던 전례가 있는 만큼 박위가 언제 다시 카메라 앞에 설지 주목된다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com