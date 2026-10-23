'방송 중단' 백종원, 조용히 지내는 줄 알았는데..美식당 대박 터졌다

더본코리아

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[스포츠조선 박아람 기자] 방송 활동을 중단하고 사업에 매친하고 있는 백종원 더본코리아 대표가 해외 부문에서 상당한 성과를 거두고 있는 것으로 알려졌다.

21일 더본코리아에 따르면, 백종원이 이끄는 새마을식당이 미국에서 월평균 매출 70% 성장과 심야 대기 행렬을 기록하며 현지 소비자들의 관심을 끌고 있다.

미국 텍사스주 캐럴턴에 자리한 새마을식당은 2023년 9월 문을 연 이후 매출이 꾸준히 증가했다. 지난달 말 기준 월평균 매출은 개점 첫해와 비교해 약 70% 늘었으며, 지난해 매출 역시 전년보다 약 38% 성장했다.

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현지 매장의 인기는 유튜브를 통해서도 소개됐다. 구독자 121만명을 보유한 여행 전문 채널 '영알남YAN'은 지난달 미국 새마을식당을 방문한 영상을 공개했다.

영상 속 매장은 한국의 고깃집을 연상케 하는 모습이었다. 손님들은 테이블에서 직접 고기를 구워 먹으며 술과 반찬을 곁들였고, 매장 한쪽에는 백종원 대표를 소개하는 안내문도 마련돼 있었다.

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삼겹살 1인분 가격은 34.99달러로, 한화로 약 4만6400원 수준이다. 매장 분위기를 살펴본 영알남은 "K바비큐 매장이 이렇게 잘되니까 신기하다"고 말했다. 이어 "홍대에서 먹고 있는 기분"이라며 한국의 고깃집과 닮은 환경에 놀라움을 드러냈다.

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음식에 대한 평가도 이어졌다. 삼겹살과 김치찌개 등을 주문해 맛본 영알남은 "곁들여 나온 반찬들, 채소도 신선하고 좋다"며 "맛이 훌륭하다"고 호평했다. 또한 "이런 K컬처를 외국인들이 어떻게 받아들일지 궁금하다"며 "콘셉트가 확실하다는 느낌을 줄 것"이라고 덧붙였다.

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매장의 높은 인기는 대기 상황에서도 확인됐다. 식사를 마친 뒤 직원에게 대기 규모를 물어본 영알남은 "100번대 웨이팅이 있다"는 답변을 들었다. 늦은 밤에도 손님들이 줄을 서 있는 모습을 보고는 "밤인데도 줄이 계속 있다"며 놀라워했다.

백종원은 요식사업가로서의 성공을 바탕으로 2010년대 중반부터 친근한 매력과 독보적인 예능감으로 다수의 방송을 흥행시키며 명실상부 톱 방송인으로 자리매김했다. 그러나 기업 운영 과정에서 불거진 위생 및 원산지 표기 논란, 각종 구설에 직면하며 거센 비판을 받았다. 결국 계속되는 논란 속에서 지난해 5월 방송 활동을 중단하고 기업 경영에 집중하겠다는 뜻을 밝힌 바 있다. 당시 그는 "현재 촬영 중인 방송을 제외하고 모든 방송 활동을 중단하겠다. 이제 방송인이 아닌 기업인 백종원으로서 모든 열정과 온 힘을 더본코리아의 성장에 집중하겠다"고 전했다.

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tokkig@sportschosun.com