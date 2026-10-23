알파드라이브원, '토크 투 미' 음악방송 첫 무대…이번엔 감미롭게

'엠카운트다운' 방송화면 캡처

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 알파드라이브원이 신곡 '토크 투 미' 무대를 음악방송에서 처음 공개했다.

알파드라이브원은 지난 22일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 디지털 싱글 '토크 투 미'를 발표했다. 같은 날 방송된 Mnet '엠카운트다운'에서 신곡 무대를 최초 공개하며 후속곡 활동에 나섰다.

이날 알파드라이브원은 몽환적인 분위기의 무대를 선보였다. 멤버들은 세련된 스타일링과 표정 연기, 여유로운 무대 매너로 곡의 분위기를 표현했다.

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또 부드러운 춤선으로 곡 특유의 감미로운 분위기를 살리는 동시에 멤버 간 호흡이 돋보이는 군무를 선보였다. 섬세한 동작과 절도 있는 안무를 오가는 퍼포먼스도 눈길을 끌었다.

알파드라이브원은 미니 2집 타이틀곡 '본 다이어'에서 강렬한 퍼포먼스를 선보인 데 이어, 이번 '토크 투 미'에서는 감미로운 보컬과 부드러운 안무로 상반된 분위기를 보여줬다.

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'토크 투 미'는 청량한 신시사이저 사운드와 리듬 앤드 블루스 특유의 그루브가 어우러진 인디 얼터너티브 팝 장르의 곡이다. 바다를 연상시키는 사운드에 멤버들의 개성이 담긴 보컬을 더했다.

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알파드라이브원은 오는 27일 디지털 싱글 '토크 투 미' 뮤직비디오를 공개한다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com