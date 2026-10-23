"마운자로 맞았죠?" 21kg 뺀 손담비, 황당 근거에 "노력 단정 말라" 분통

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 겸 배우 손담비가 출산 후 몸매 관리 비결을 공개한 가운데, 체중 감량 방법을 추측한 누리꾼에게 일침을 가했다. 공동구매 활동을 두고 나온 댓글에도 직접 답하며 눈길을 끌었다.

손담비는 최근 자신의 SNS에 '출산 후 몸매를 되찾은 3가지 습관'이라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 손담비는 몸매 관리 비결로 '짧게라도 꾸준히 움직이기', '16시간 공복 지키기', '먹고 싶은 것도 적당히 즐기기'를 꼽았다. 꾸준한 운동과 식단 관리에 힘쓰는 모습과 함께 군살 없이 늘씬한 몸매가 시선을 모았다. 손담비는 출산 후 꾸준한 관리로 21kg을 감량한 것으로 알려졌다.

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그러나 이를 본 한 누리꾼은 "마운자로에 한 표..건강미가 조금 아쉬워요"라는 댓글을 남겼다. 마운자로는 체중 감량에도 사용되는 처방 주사제다.

이에 손담비는 "저는 꾸준한 운동과 식단 관리로 체중을 감량했어요. 남의 노력을 쉽게 단정 짓지 않으셨으면 좋겠네요"라고 답하며 불쾌한 심경을 드러냈다.

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댓글 작성자는 이후 "죄송합니다. 제 개인 취향이지만 건강미 넘치는 담비 님을 좋아해서 저도 모르게 경솔하게 적었습니다. 제가 오해를 했나 봐요"라고 사과했다. 그러자 손담비는 "괜찮아요. 아기 낳고 살을 많이 빼면 운동을 많이 해도 근육이 잘 안 붙어요. 아직 아기 낳은 지 오래된 게 아니어서요. 더 노력해 볼게요"라고 답하며 출산 후 몸매 관리에 대한 생각을 전했다.

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한편 해당 게시물에는 손담비가 진행 중인 공동구매 상품 홍보도 포함됐다. 손담비는 앞서 안마의자와 캡슐 세제, 효소 등 다양한 제품의 공동구매를 진행해 왔다.

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이를 본 또 다른 누리꾼이 "이제 인플루언서로 전향?"이라고 댓글을 남기자, 손담비는 "전향이요? 전향한 적 없는데 무슨 의미일까요?"라고 답했다. 공동구매 활동을 두고 나온 질문에 직접 반응하며 눈길을 끌었다.

jyn2011@sportschosun.com