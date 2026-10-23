‘채시라♥’ 김태욱, 日 대기업 560억 러브콜에 주가 ‘상한가’…뷰티 사업 ‘초대박’[SC이슈]

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 채시라의 남편이자 가수 출신 사업가 김태욱이 또 한 번 사업 대박을 터뜨렸다. 그가 이끄는 뷰티기업에 일본 대기업이 최대 560억원 규모의 지분 투자를 추진한다는 소식이 전해지면서 회사 주가가 상한가까지 치솟은 것.

23일 한국거래소에 따르면 김태욱이 공동대표를 맡고 있는 아이패밀리에스씨는 이날 오전 9시 50분 기준 전날보다 29.93%(2520원) 오른 1만940원에 거래됐다. 장 초반부터 가격제한폭까지 오르며 상한가를 기록한 것이다.

주가 급등 이유로는 일본 대기업의 대규모 지분 인수 계획이 꼽힌다. 아이패밀리에스씨는 이날 일본 5대 종합상사 중 하나인 마루베니의 100% 자회사 웰라이언트가 공개매수를 통해 회사 지분을 확보할 계획이라고 공시했다. 웰라이언트가 사들이려는 지분은 최소 20%에서 최대 28%다. 공개매수 가격은 주당 1만2000원으로 전날 종가 8420원보다 무려 42.5% 높은 수준이다. 주식 매입에 투입될 금액만 최대 약 560억원에 달한다. 공개매수는 이날부터 다음 달 11일까지 진행되고 최소 매수 수량을 확보해야 거래가 성사된다.

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이가운데 눈길을 끄는 것은 이번 거래 이후에도 김태욱이 회사의 최대주주 자리를 유지한다는 점이다.

현재 김태욱은 아이패밀리에스씨 지분 28.4%를 보유하고 있다. 김성현 공동대표 역시 지분 14%를 보유 중이다. 두 사람 모두 이번 공개매수에는 참여하지 않기로 했다. 일본 대기업이 대규모 자금을 투입해 주요 주주로 합류하더라도 김태욱을 중심으로 한 기존 경영체제는 유지되는 것.

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양측은 앞으로 전략적 업무 제휴를 통해 해외 사업을 확대할 계획이다. 마루베니가 아이패밀리에스씨의 글로벌 시장 진출을 지원하고 새로운 투자 기회를 함께 발굴하는 방식이다.

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이번 소식이 화제를 모으는 이유는 김태욱의 남다른 사업 이력 때문이다.

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김태욱은 가수로 활동하다 사업가로 변신한 인물이다. 지난 2000년 웨딩 사업을 시작한 뒤 화장품 분야로 영역을 넓혔다. 특히 2016년 선보인 색조 화장품 브랜드 '롬앤(rom&nd)'이 성공하면서 사업의 전환점을 맞았다.

롬앤은 틴트 등 색조 제품을 앞세워 국내는 물론 일본과 동남아시아 시장에서 인지도를 높였다. 이후 아이패밀리에스씨는 2021년 코스닥 시장에 상장하며 가수 출신 사업가 김태욱의 성공 사례로 주목받았다. 실제로 롬앤은 2017년 8억원 수준이던 매출이 2020년 733억원까지 늘어나는 등 가파른 성장세를 보인 바 있다. 아이패밀리에스씨의 올해 상반기 매출액은 1135억원, 영업이익은 105억원으로 집계됐다.

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한편 김태욱은 배우 채시라와 지난 2000년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 연예계 대표 잉꼬부부로 알려진 두 사람은 각각 연기와 사업 분야에서 활동을 이어오고 있다.

가수에서 사업가로 변신해 코스닥 상장까지 이뤄낸 김태욱이 이번에는 일본 대기업의 대규모 지분 투자 추진 소식으로 다시 한번 관심을 모으게 됐다. 일본 대기업이 김태욱의 뷰티 사업에 손을 내밀면서 앞으로의 글로벌 사업 확대에도 관심이 쏠리고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com