'생후 4개월 소아암 4기→완치' 최필립, 가족과 조용한 일상…"아이들 보며 오늘을 살아"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 최필립이 가족과 함께 보내는 근황을 전했다.

소아암 4기 진단을 받았던 아들의 완치 소식으로 많은 이들의 응원을 받았던 그는, 최근에는 가족과 일상을 보내며 자신의 내면을 돌아보고 있다고 밝혔다.

최근 최필립은 개인 계정에 "오랜만에 문안 인사 올린다. 다들 잘 지내시죠? 저도 보시는 바와 같이 잘 지내고 있다"고 글을 올렸다.

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그는 "요즘 저와 아내는 일 외에는 분주하게 움직이기보다 좀 더 깊이 마음에 집중하며 주로 시간을 보내고 있다"며 "이따금 주말이면 가족들과 집 근처 공원을 산책하는 게 전부인, 비교적 단순한 일상을 보내고 있다"고 전했다.

이어 "지천명을 바라보는 나이에 과거를 돌아보면 후회스러운 일도, 부끄러운 순간도 참 많았던 것 같다"며 "버려지는 시간은 없듯, 그 순간들이 있었기에 과거에 머물러 있기보다는 부족하지만 조금씩 성장하는 과정을 겪어내는 중"이라고 털어놨다.

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또 "요즘은 제 내면에 깊이 집중하며 저 자신조차 미처 몰랐던 스스로를 알아가고 이해해 가는 과정이 썩 나쁘지만은 않은 것 같다"고 덧붙였다.

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그러면서 "하루하루 훌쩍 자라는 아이들을 바라보며, 주어진 오늘이라는 하루를 온전히 살아가려고 애쓰는 우리 가족을 응원해 달라"고 전했다.

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함께 공개한 사진에는 최필립이 아내, 두 자녀와 함께한 모습이 담겼다. 가족과 나란히 앉아 미소 짓는 모습이 눈길을 끌었다.

최필립은 2023년 KBS 2TV 예능 프로그램 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 둘째 아들 도운 군이 생후 4개월 때 소아암인 간모세포종 4기 진단을 받았다고 밝혔다.

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이후 항암 치료를 받은 아들은 완치 판정을 받은 것으로 알려졌다.

한편 최필립은 2017년 9세 연하의 비연예인과 결혼해 1남 1녀를 두고 있다.

narusi@sportschosun.com