'상금 100억' 이세돌, 은퇴 후 통장 잔고 묻자.."그저 그렇다" 고백

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[스포츠조선 정유나 기자] 전 바둑기사 이세돌이 바둑 상금으로 벌어들인 100억 원의 사용처를 묻는 박명수의 질문에 솔직한 답변을 내놨다.

23일 방송된 KBS Cool FM '박명수의 라디오쇼'에는 방송인 전민기와 전 바둑기사 이세돌이 게스트로 출연했다.

이날 전민기는 이세돌의 이력을 소개하며 은퇴 후에도 다양한 분야에서 활동을 이어가고 있다고 설명했다. 특히 그는 "참 대단하신 게 돈은 벌어야 하니 은퇴 후에도 여러 활동을 이어간다. 보드게임을 개발하셨다"고 말했다.

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이를 듣던 박명수는 이세돌의 수입에 관심을 보였다. 그는 "100억 정도 벌었다던데 다 어디에 쓰셨냐. 세금 내고"라며 질문을 던졌다. 이세돌이 현역 시절 바둑 상금으로 100억 원을 벌었다고 밝힌 사실이 다시 언급된 것이다.

박명수의 질문에 이세돌은 "아이 뭐. 다 아시지 않냐. 아실만한 분이"라고 답하며 구체적인 사용처에 대해서는 말을 아꼈다.

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박명수는 여기서 그치지 않고 "돈 잘 갖고 있냐"고 재차 물었다. 이에 이세돌은 "그저 그렇다"고 짧게 답해 웃음을 안겼다.

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이날 방송에서는 인공지능(AI)과의 바둑 대결에 관한 이야기도 나왔다. 박명수는 과거 AI와 대국을 펼쳤던 이세돌에게 지금 다시 대결한다면 어떤 결과가 나올지 물었다.

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앞서 이세돌은 2016년 구글의 인공지능 프로그램 알파고와 대국해 1승을 거둔 바 있다. 그는 현재 인간이 AI를 상대로 승리할 가능성에 대해 "바둑은 사람이 AI를 이기기는 사실상 불가능하다. 거의 0%같다. 경우의 수가 많기 때문에"라고 설명했다.

한편, 이세돌은 23일 오후 8시 30분 첫 방송되는 KBS 2TV 예능 프로그램 '백수 이세돌'에 출연한다. '백수 이세돌'은 2016년 알파고와의 대국에서 인류 대표로 나서 유일한 1승을 거둔 뒤 바둑계를 떠난 이세돌의 리얼 아날로그 생존기다.

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jyn2011@sportschosun.com