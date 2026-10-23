"지 엄마 닮아서.." 기성용, 라면 먹는 딸에 ♥한혜진 소환 '폭소'

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[스포츠조선 정유나 기자] 축구선수 기성용이 라면을 좋아하는 딸 시온 양을 두고 아내 한혜진을 소환해 웃음을 자아냈다.

23일 한혜진의 유튜브 채널에는 '배부르다면서 또 먹는 우리 가족의 부산 여행'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 한혜진이 남편인 축구선수 기성용, 딸 시온 양과 함께 부산으로 가족 여행을 떠난 모습이 담겼다.

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한혜진은 "저희 진짜 오랜만에 가족 여행을 간다. 2박 3일 기장으로 가려고 하고, 이번 여행은 진짜 쉬고 오는 여행"이라고 밝혔다. 오랜만에 가족끼리 떠나는 여행인 만큼 수영을 즐기며 여유로운 시간을 보낼 계획이라고 전했다.

여행을 앞두고 기성용의 부상 소식도 전해졌다. 한혜진이 "여보, 그 얘기해도 돼?"라고 묻자 기성용은 경기 중 갈비뼈 골절을 당했다고 밝혔다. 그는 "작년에도 부러지고 올해도 부러졌다. 왜 이렇게 약해졌을까"라며 "늙어서 진짜 그런가"라고 씁쓸하게 웃었다.

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부산에 도착한 가족은 아름다운 바다 전망을 감상하고 맛집을 찾아 식사를 즐기는 등 여유로운 시간을 보냈다. 호텔 수영장에서도 물놀이를 즐긴 가운데, 간식 시간에는 컵라면과 어묵을 먹으며 휴식을 만끽했다.

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하지만 기성용은 컵라면을 먹지 않았다. 이를 본 한혜진은 "우리 남편은 라면도 안 먹고 커피도 안 마시고 술도 당연히 안 마신다. 몸에 안 좋은 건 진짜 안 먹는다"라며 "자기 관리 끝판왕"이라고 감탄했다. 이에 기성용은 "그럼 뭐 하냐. 뼈 부러지는데"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

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반면 라면을 좋아하는 딸 시온 양을 두고 기성용은 "지 엄마 닮아가지고, 라면 그만 좀 먹어라"고 농담했다. 한혜진 역시 자신이 라면을 좋아한다고 인정하며 화기애애한 가족의 일상을 전했다.

jyn2011@sportschosun.com