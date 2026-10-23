‘전진♥’ 류이서, 시험관 실패·유산 아픔에도 밝은 근황…감나무 아래서 환한 미소

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 전진의 아내 류이서가 시험관 시술 끝에 유산을 겪은 사실을 고백한 뒤 밝은 일상을 공개했다.

류이서는 23일 자신의 SNS에 "여러분 추워지기 전에 얼른 밖에서 차 한잔 하세요"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 이어 "그리고 어제 유튜브 영상 올라왔어요. 요번엔 다들 많이 좋아해주시던 하객룩 추천 영상이니까 주말에 편하게 재밌게 봐주세용. 다들 행복한 주말 보내셔요"라며 팬들에게 따뜻한 인사를 건넸다.

공개된 사진 속 류이서는 검은색 셔츠에 청바지를 매치한 편안한 차림으로 가을 나들이를 즐기고 있다. 검은 뿔테 안경과 숄더백으로 수수하면서도 세련된 분위기를 완성했다. 주렁주렁 감이 열린 나무 아래에서 두 손을 머리 위로 올린 채 환하게 웃고 있는 모습이 눈길을 끈다. 또 다른 사진에서는 야외 테라스의 나무 의자에 앉아 휴대전화를 바라보며 여유로운 시간을 보내고 있다.

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최근 시험관 시술 과정에서 유산의 아픔을 겪었다고 고백했던 만큼 일상 속에서 밝은 미소를 되찾은 듯한 모습이 더욱 눈길을 끈다.

앞서 류이서는 지난 16일 자신의 유튜브 채널 '내사랑 류이서'를 통해 전진과 함께 시험관 시술에 도전했던 과정을 공개했다. 당시 류이서는 배아 이식 후 임신 테스트기에서 두 줄을 확인했고 병원에서도 임신 판정을 받았다. 이후 초음파 검사에서 아기집까지 확인하며 2세를 향한 기대감을 키웠지만 태아의 성장 속도가 더뎌지면서 결국 유산의 아픔을 겪었다.

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류이서는 "아쉽게도 유산으로 마무리가 됐다"며 "너무 행복했던 시간이었고 잠깐이라도 찾아와 준 아기에게 고마웠다"고 털어놨다. "옆에서 혼자 마음고생을 한 남편을 생각하면 마음이 아프다"며 눈물을 보이기도 했다. 몸을 회복한 뒤 난자 채취부터 다시 시작해 시험관 시술에 재도전하겠다는 계획을 밝혔다.

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한편 류이서는 지난 2020년 신화 멤버 전진과 결혼했다. 부부는 결혼 6년 만인 올해 본격적인 2세 준비에 나서며 시험관 시술 과정을 공개해 응원을 받아왔다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com