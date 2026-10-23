9월→10월→11월…박수홍, 친형 부부 상대 98억 손배소 선고 또 연기

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 박수홍이 친형 부부를 상대로 낸 98억여 원 규모의 손해배상 청구 소송 선고가 또 미뤄졌다. 5년 넘게 이어진 법정 다툼의 결론은 다음 달로 넘어갔다.

23일 법조계에 따르면 서울서부지방법원은 박수홍이 친형 박모 씨와 형수 이모 씨를 상대로 제기한 손해배상 청구 소송의 판결 선고기일을 오는 11월 13일로 변경했다. 구체적인 연기 사유는 알려지지 않았다.

당초 이 사건은 지난 9월 11일 선고가 예정돼 있었으나 10월 23일로 한 차례 미뤄졌다. 이날 다시 기일이 변경되면서 판결을 기다리는 기간도 길어지게 됐다.

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소송은 2021년 6월 시작됐다. 박수홍은 친형 부부를 상대로 처음 116억 원의 손해배상을 청구했다.

이후 약 20년간의 정산 피해액을 반영해 청구액을 198억 원으로 높였으나, 소송 과정에서 조정돼 현재 소송가액은 98억여 원이다.

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박수홍 측은 친형 박 씨가 2011년부터 2021년까지 매니지먼트를 맡는 과정에서 회사 자금과 개인 자금을 유용해 손해를 입었다고 주장해 왔다.

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형수 이 씨도 법인카드 사적 유용 등 일부 횡령에 가담한 혐의로 재판을 받았다.

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이 민사소송과 별개로 친형 부부의 횡령 혐의 형사사건은 지난 2월 대법원에서 유죄가 확정됐다.

대법원은 친형 박 씨에게 징역 3년 6개월, 형수 이 씨에게 징역 1년에 집행유예 2년을 선고한 원심을 확정했다.

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narusi@sportschosun.com