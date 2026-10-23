장원영, ‘이수만 걸그룹’에 박수까지 쳤는데 또…‘인사 무시’ 논란에 “억까”[SC이슈]

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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 아이브 장원영이 신인 걸그룹의 인사를 제대로 받아주지 않았다는 뜻밖의 태도 논란에 휩싸였다. 그러나 실제 영상에는 장원영이 고개를 끄덕이며 인사에 화답하고 박수까지 치는 모습이 담겨 있어 지나친 '억까'(억지로 비난하기)라는 반응도 동시에 이어지고 있다.

논란은 지난 22일 방송된 Mnet '엠카운트다운' 1위 발표 현장에서 시작됐다.

이날 이수만 프로듀서가 제작한 신인 걸그룹 A2O LITE(에이투오 라이트)는 데뷔곡 'NEON'(니온)으로 1위를 차지했다. 무대에 함께 오른 아이브를 비롯한 선후배 가수들은 이들의 1위를 축하했다.

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이 과정에서 A2O LITE 멤버 라다가 옆에 서 있던 장원영을 향해 허리를 숙여 인사하는 장면이 포착됐다. 연분홍색 미니 원피스에 파란색 장갑을 착용하고 있던 장원영은 라다를 바라보며 가볍게 고개를 끄덕였다. 이어 두 손을 모아 박수를 치며 신인 후배의 1위를 축하했다.

하지만 해당 장면을 담은 짧은 영상이 SNS와 온라인 커뮤니티에 확산하면서 일부 누리꾼들이 장원영의 태도를 문제 삼았다. 라다는 허리를 깊숙이 숙여 인사했지만 장원영은 같은 방식으로 답례하지 않았다는 이유에서다.

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일각에서는 장원영의 표정이 차가워 보인다며 '거만하다'는 비판까지 제기했다. 심지어 신인 후배를 질투하는 것 아니냐는 근거 없는 추측도 등장했다.

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그러나 실제 영상에서는 장원영이 라다의 인사를 외면했다고 보기 어려운 모습이 확인된다. 고개를 끄덕여 화답한 데 이어 박수까지 보냈기 때문. 허리를 깊숙이 숙이지 않았다는 이유만으로 인사를 무시했다고 단정하는 것은 지나친 해석이라는 지적이 나온다.

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누리꾼들 역시 "인사 받아줬구만", "장원영이 누구를 질투할 이유가 있냐", "그냥 아무 생각 없어 보이는데", "또 시작이다" 등의 반응을 보이며 장원영을 옹호했다.

해당 영상을 공유했던 라다의 팬 계정까지 장원영을 향한 비난을 자제해 달라고 나섰다. 해당

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팬 계정은 23일 엑스(X)를 통해 단순한 교류를 두고 혐오를 퍼뜨릴 이유가 없다며 "장원영은 아무 잘못도 하지 않았다. 두 사람 모두 이런 대우를 받을 이유가 없다"고 강조했다.

한편 장원영이 속한 아이브는 오는 26일 새 미니앨범 'Looks Can Kill'을 발매한다. A2O LITE는 지난 13일 데뷔한 9인조 걸그룹으로, 데뷔 일주일 만에 음악방송 첫 1위를 차지하며 주목받고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com