'나혼산' 차우민, 김민 잇는 '동네 스타' 되나...망원동 발칵 뒤집은 카리스마

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 차우민이 MBC '나 혼자 산다'에서 소박한 자취 일상과 남다른 동네 친화력을 공개한다.

최근 MBC 예능 유튜브 채널에는 '[나 혼자 산다 670회 예고] 망원동의 피리 부는 사나이 차우민'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

강렬한 비주얼로 시선을 사로잡는 차우민은 작품 속 카리스마와는 사뭇 다른 소박한 일상을 예고했다.

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자취 7년 차인 그의 집은 꾸밈없이 생활감이 묻어나는 공간이었다. 차우민은 "제가 좋아하는 것들이 여기저기 가득하다"며 집 안 곳곳을 소개했다. LP와 카메라, 각종 요리 도구가 눈길을 끈 가운데, 반려묘 센과 하쿠도 함께 생활하며 차우민의 사랑을 독차지하고 있었다.

집 밖에서도 차우민의 친근한 매력은 이어졌다.

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"망원동의 피리부는 사나이"라 자칭할만큼, 차우민은 동네 곳곳을 돌아다니며 마주치는 지인들과 자연스럽게 인사를 나눴다.

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이러한 차우민의 일상은 최근 '나 혼자 산다'에서 독특한 생활 방식으로 화제를 모았던 김민을 떠올리게 한다.

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앞서 김민은 동두천에 위치한 약 90년 된 구옥에서 생활하는 모습으로 시청자들의 이목을 집중시켰다. 개성 넘치는 집 인테리어와 꾸밈없는 생활 방식은 물론, 동네 주민들과 어우러져 살아가는 모습까지 공개되며 온라인상에서 다양한 반응이 나왔다.

방송 이후 김민의 일상을 두고 일부 시청자들 사이에서 연출 의혹이 제기되기도 했다. 그러나 온라인 커뮤니티에는 김민을 실제로 알고 지낸다는 동두천 주민들의 목격담이 잇따라 올라왔다.

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주민들은 "김민씨 부모님도 안다" "지금 모습들은 실제 모습이다" "저희 가게 손님인데도 불구하고 처음봤을때는 노숙자인 줄 알았다" "제발 주작논란 여론몰이 하지마라. 김민씨는 동두천 토박이고 아직까지도 매일 출퇴근하며 촬영장 다닌다"며 생생함이 가득한 목격담을 전했다.

이처럼 김민이 방송을 통해 독특한 생활 방식과 지역 주민들과의 친밀한 관계로 화제를 모은 가운데, 차우민 역시 망원동 곳곳에서 지인들과 스스럼없이 인사를 나누는 모습을 예고해 관심을 끌고 있다.

과연 차우민은 김민에 이어 꾸밈없는 일상과 동네 밀착형 라이프스타일로 시청자들의 관심을 사로잡을 수 있을까. 차우민의 자취 생활과 망원동 일상은 MBC '나 혼자 산다'에서 공개될 예정이다.

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