'솔비♥' 이규한, 결혼 발표 후 달라진 얼굴.."인상이 변해, 부드러워져 신기" [SC이슈]

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 솔비와 결혼을 앞둔 배우 이규한이 한층 부드러워진 인상으로 화제를 모았다.

22일 솔비는 자신의 유튜브 채널 '솔비이즈백'을 통해 '저의 예비 신랑을 소개합니다'라는 제목의 영상을 게재했다.

솔비는 "예비신랑을 소개하겠다"라며 옆에 앉은 이규한을 가리켰고, 이규한은 "저는 세상에서 가장 아름다운 분과 결혼을 앞둔 솔비 님의 예비신랑 배우 이규한입니다"라며 꾸벅 인사했다.

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이어 이규한은 "솔비 씨가 저희가 함께 했던 예능 '오래된 만남 추구'에서 가장 화제가 됐던 차 안 장면을 연출해 보자고 급하게 제안해서 영상을 찍게 됐다. 솔비 님은 다른 방송을 하고 오셔서 풀 메이크업 상태인데, 저는 집에 있다가 부랴부랴 나왔다"라고 말했다. 이어 "그래서 제 상태가 이래서 죄송하다고 말씀드리고 싶다. 눈이 너무 부었다"라고 덧붙였고 솔비는 "아니다. 오빠는 맨 얼굴도 멋있다"라며 이규한을 다정하게 감쌌다.

이 영상 댓글에는 두 사람의 결혼을 축하하는 반응이 쏟아졌다. "전 국민이 자기 일처럼 응원하는 건 처음인 듯", "전 국민이 뜯어말리는 건 봤어도 응원하고 부러워하는 건 처음 보네요. 대박", "최근 결혼한 연예인 중 가장 축복받는 듯", "남의 결혼 이 정도로 축하하는 거 진짜 얼마 만이야" 등의 댓글이 달렸다.

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특히 이규한의 얼굴이 부은 것을 감안해도 인상이 많이 달라 보인다는 반응이 나와 눈길을 끌었다. "인상이 아예 달라졌다", "얼굴이 훨씬 부드러워졌다", "뾰족한 면이 사라지고 부드러워져 신기하다" 등의 반응도 잇따랐다.

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실제 영상 속 이규한은 그동안 보여줬던 카리스마 있고 강렬한 분위기와 달리 한층 부드러운 인상을 드러냈다. 조심스레 보톡스 시술 여부를 언급한 댓글도 나왔다.

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한편 두 사람은 최근 깜짝 결혼을 발표해 많은 축하를 받았다. 당시 솔비 소속사 지안캐슬은 "가수 겸 화가 솔비와 배우 이규한은 서로에 대한 신뢰와 사랑을 바탕으로 부부의 인연을 맺기로 약속했다"며 내년 4월 결혼한다고 밝혔다.

joyjoy90@sportschosun.com