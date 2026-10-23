"전원주 여기 있네" 김영옥, 사진관서 옛 사진 발견하고 뭉클

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 김영옥(88)이 오랜 동료 전원주(87)의 젊은 시절 사진을 발견하고 건강을 기원해 뭉클함을 안겼다.

지난 21일 채널 '김영옥 KIM YOUNG OK'에는 '최수종·하희라 부부와 추억 여행. 김영옥과 함께한 특별한 하루'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 김영옥은 배우 최수종, 하희라 부부와 함께 방송국 인근의 사진관을 방문했다. 오랜 시간 여러 배우의 모습을 기록해 온 사진관에는 세 사람의 과거 사진을 비롯해 연예계 인물들의 추억이 담긴 사진들이 전시돼 있었다.

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최수종의 젊은 시절 사진을 살펴보던 김영옥은 "눈을 부라리고 웃는다, 장가 안 갔을 때라 눈이 선하지가 않다. 마누라한테 단련을 받아서 눈이 선해진 거다"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

이어 애틋한 마음도 표현했다. 김영옥은 "나는 지금도 너희들이 애들 같다. 그런데 저렇게 어릴 때가 있었다. 얼굴이 안 늙는다"고 이야기하며 오랜 시간 함께해 온 두 사람을 향한 정을 드러냈다.

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그러던 중 사진관에 걸린 전원주의 과거 사진을 발견한 김영옥은 반가움을 나타냈다. 그는 사진을 바라보며 "전원주 여기 있다. 건강만 해라. 너나 나나 앞서거니 뒤서거니 하겠지만"이라고 말해 오랜 동료를 향한 걱정과 애정을 전했다.

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전원주는 최근 건강 문제와 관련해 관심을 받아왔다. 지난 4월 TV조선 '퍼펙트 라이프'에 출연해 검사 과정에서 치매 초기라는 이야기를 들었다고 밝힌 바 있다. 당시 방송에서 진행한 검사에서는 치매 전 단계로 분류되는 경도인지장애 진단을 받았다. 전문가는 인지 기능이 저하될 수 있는 상태인 만큼 지속적인 관리가 필요하다고 설명했다.

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전원주는 지난 7월 공개된 유튜브 콘텐츠에서도 건망증과 관련한 모습이 전해지며 대중의 걱정을 샀다. 여기에 최근 유튜브 채널 활동과 관련한 하차 문제가 알려지면서 여러 이야기가 이어지기도 했다.

한편 김영옥은 다양한 작품에서 오랜 기간 활약하며 대중과 만나고 있다. tvN '디어 마이 프렌즈', '갯마을 차차차' 등의 작품에 출연했다.

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tokkig@sportschosun.com