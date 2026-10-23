‘냉부’ 손종원, 신세계그룹 임원 승진했다…유일한 ‘전문임원’[공식]

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[스포츠조선 조민정 기자] '흑백요리사2'와 '냉장고를 부탁해'로 큰 인기를 얻은 스타 셰프 손종원이 대기업 임원으로 승진하는 겹경사를 맞았다. 미쉐린 스타 레스토랑 두 곳을 이끌며 실력을 인정받은 데 이어 신세계그룹에서도 특별한 '별'을 달게 된 것이다.

23일 신세계그룹이 발표한 2027년도 정기 임원인사에 따르면 손종원 조선호텔앤리조트 헤드 셰프가 전문임원으로 승진했다.

손종원은 이번 인사에서 전문임원으로 발탁된 유일한 인물이라는 점에서 눈길을 끈다.

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전문임원은 일반적인 경영관리 업무보다는 특정 분야에서 쌓은 전문성과 성과를 인정받아 선임되는 자리다. 손종원 역시 오랜 시간 요리 현장에서 쌓아온 실력을 바탕으로 임원 자리에 오르게 됐다.

손종원은 지난 2018년 레스케이프 호텔 개관 당시 프렌치 레스토랑 '라망 시크레'의 총괄 셰프로 영입됐다. 이후 2022년부터는 조선팰리스 서울 강남의 한식 다이닝 '이타닉 가든'까지 맡으며 두 레스토랑을 동시에 이끌어왔다.

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그의 지휘 아래 라망 시크레는 2021년, 이타닉 가든은 2023년부터 각각 미쉐린 가이드 1스타를 유지하고 있다. 두 곳에서 별을 획득했다는 의미로 '쌍별 셰프'라는 별명까지 얻었다.

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해외에서도 실력을 인정받았다. 지난 2023년에는 프랑스 미식 가이드 '라 리스트 2024'에서 국내 셰프 최초로 '올해의 신인' 부문을 수상했다.

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요리 실력뿐 아니라 방송에서도 존재감을 드러냈다.

손종원은 JTBC '냉장고를 부탁해'와 넷플릭스 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁' 시즌2에 출연하며 대중적인 인기를 얻었다. 뛰어난 요리 실력에 차분한 말투와 부드러운 매력까지 더해져 '느좋남'(느낌 좋은 남자)이라는 별명으로 불리며 큰 사랑을 받았다.

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이러한 인기는 실제 사업 성과로도 이어졌다. 지난해 11월 이마트24가 손종원과 협업해 출시한 간편식은 판매 40일 만에 누적 판매량 30만 개를 돌파했다. 당시 이마트24 셰프 협업 상품 가운데 가장 빠른 판매 기록이었다.

지난 3월에는 신세계그룹 계열 프로야구단 SSG 랜더스의 홈 개막전 시구자로 나서기도 했다. 당시 그는 자신을 '신세계 가족'이라고 소개하며 팀의 우승을 응원했다.

이미 신세계그룹 소속 셰프로 활약해온 손종원은 이번 승진을 통해 전문임원이라는 새로운 직함까지 얻게 됐다.

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요리 실력으로 미쉐린 별 두 개를 거머쥔 데 이어 방송가의 인기 스타, 그리고 대기업 임원으로까지 활동 영역을 넓힌 손종원의 행보에 관심이 쏠리고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com