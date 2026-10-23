[SC인터뷰]'더 커뮤니티2' 권성민 PD, 결말 논란에 입 열었다…"시뮬레이션 여전히 숙제(종합)

'더 커뮤니티2' 권성민 PD. 사진제공=웨이브

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[스포츠조선 정빛 기자] 게임의 규칙은 치밀하게 설계할 수 있었지만, 8박 9일간 쌓여간 인간의 감정까지 계산할 수는 없었다.

웨이브 오리지널 '더 커뮤니티2: 보이지 않는 손'(이하 '더 커뮤니티2')을 연출한 권성민 PD가 최종회 결말을 둘러싼 논란부터 제작진도 예상하지 못했던 변수, 프로그램에 담고자 했던 사회적 메시지까지 털어놨다.

지난 9일 최종회가 공개된 '더 커뮤니티2'는 서로 다른 자원과 권한을 가진 참가자들이 생존과 상금을 걸고 거래와 협상을 벌이는 사회 실험 서바이벌이다. 웨이브 주간 시청 시간 전 장르 1위와 6주 연속 신규 유료가입 견인 지표 최상위권, TV-OTT 통합 화제성 1위에 오르는 등 성과를 거뒀지만, 최종회에서는 골드팀 루나(박세승)의 마지막 공격과 게임 구조를 두고 의견이 엇갈렸다.

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먼저 권 PD는 "후련하다"며 "연초부터 방송이 나가는 주까지 편집했다. 제작 강도가 높은 프로그램이었다. 지난 7~8개월 동안 커뮤니티 타운 안에 사는 사람이었다. 이제 좀 현실로 돌아와서 진짜 사회에서 무슨 일이 벌어졌는지 따라가는 중이다"라고 종영 소감부터 밝혔다.

'더 커뮤니티2' 권성민 PD. 사진제공=웨이브

가장 큰 관심사는 최종회 결말이었다. 루나가 다수 연합의 견제를 뚫고 마지막 공격을 감행하며 참가자 중 가장 많은 상금을 획득했지만, 최종회에서 공개된 규칙과 공격-방어 구조를 두고 논란이 불거졌다.

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권 PD는 "다양한 반응이 있는 것 같다. 결말을 못마땅해하는 분도 계시고, 재밌게 봤던 분도 계시고, 별생각 없던 분들도 계셨던 것 같다"며 "화를 내신 분들도 9회까지 재밌게 보신 분들이라 불만을 표출하실 수도 있다. 애정을 보내주신 것에 죄송한 마음을 담아 최대한 상세하게 설명해 드리고 싶어서 개인 채널에 글을 썼다"고 말했다.

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제작진이 예상하지 못했던 가장 큰 변수는 골드팀의 고립이었다. 권 PD는 "골드가 완전하게 배제될 줄 몰랐다. 극단적인 경우까지 가면 결말도 극단적으로 가니까. 그걸 현장에서 보면서 저희도 '큰일 났는데' 했다"고 털어놨다.

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이어 "게임이나 퀴즈 난이도는 시뮬레이션하기 쉽다. 저희 편집실 옆방에 '피의 게임', 그 옆방에 '운명전쟁'이 있어서 상부상조하면서 퀴즈를 풀기도 했다"며 "'더 커뮤니티'는 8박 9일 동안 상호작용하면서 결정을 내리는 게 중요하니까, 다른 사람을 가지고 시뮬레이션할 수 없겠더라. 여전히 숙제인 것 같다"고 설명했다.

사실 예상 밖의 상황은 첫날부터 벌어졌다. 권 PD는 "첫날 벡터(정재호)가 음식을 공짜로 줄 때부터 말리고 싶었다"며 "다른 게임에서는 딜러가 디렉션을 줄 여지가 있는데, 저희는 오디오 방송으로만 한다. 그런데 오디오 방송으로 하면 몰입이 깨진다"고 말했다.

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그러면서 "변수를 너무 설정하면 안 되겠구나 하는 깨달음을 얻었다. 자유도를 더 열어둬야 하는데, 딜레마 설정을 촘촘하게 하니까 결과 자체도 변수가 너무 많았다"고 돌아봤다.

'더 커뮤니티2' 권성민 PD. 사진제공=웨이브

'더 커뮤니티2'는 현실의 경제와 국제정치를 게임으로 옮겨온 프로그램이다. 시즌1이 하나의 공동체 안에서 정치와 신념의 충돌을 다뤘다면, 시즌2는 집단 간 경제적 이해관계와 국제사회로 범위를 넓혔다.

권 PD는 "시즌1도 정치라고 세게 잡긴 했지만 경제적인 부분도 있었다. 그렇다면 두 주축 중에 경제로 포커스를 이동하면 어떨까 싶었다"며 "시즌2는 메인 소재가 경제라고 했지만 결국은 정치로 이어졌다. 분리된 팀들이 협상과 협약을 통해 경제가 이뤄지는데, 그게 국제사회에서 이뤄지는 형상이라고 생각한다"고 설명했다.

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이어 "시즌2는 제작까지 2년 이상 걸렸는데, 그 사이에 국제 정세가 한국 사회에 얼마나 영향을 미치는지에 대한 뉴스 중요도가 올라간 것 같더라"며 "국제사회에서 말하는 국제법은 법이 맞는가. 지금 국제사회가 겪고 있는 혼란이 그런 것 때문에 생기는 것 같더라"고 짚었다.

부제인 '보이지 않는 손'도 경제학에서 가져왔다. 권 PD는 "'보이지 않는 손'은 경제학 관련된 단어 중에 가장 유명한 말이다. 말이 멋있기도 했다"고 웃으며 "공통의 제도나 규약이 없을 때 협상과 거래를 통해 이익을 가져가게 된다. 비교 우위에 의한 거래나 경제학에서 다루는 선택의 딜레마를 다루고 싶었다"고 말했다.

각 팀의 자원과 권한에도 현실 국제사회의 구조를 반영했다. 권 PD는 "화이트는 미국을 어느 정도 상정한 게 있었다. 기본적으로 기축통화를 발행하는 나라가 통화를 지배하고 전쟁을 하는 권력"이라며 "실제로 미국이 달러를 발행하는데 상한선이 없는데, 룰로 상한선을 두는 순간 말이 안 되는 거다. 그래서 룰로는 두지 않았다"고 설명했다.

실제 화폐를 제작하는 방식까지 검토했다. 그는 "동대문 금속상가에 가기도 하고 3D 프린터도 돌려봤다"며 "도입했으면 바울(넉스)이 하루 종일 찍지 않았을까"라고 웃었다.

그러나 상한선 없는 화폐 발행은 예상 밖의 상황을 낳았다. 권 PD는 "벡터가 천경, 루나도 1조 이러는데, 저희도 저렇게 부르면 짜치는데 싶긴 했다"며 "상한선을 둔다는 것 자체가 프로그램의 일부를 왜곡하니까. 상한선이 없어서 그런 게 있었던 것 같다"고 돌아봤다.

블루는 산유국 등 천연자원을 공급하는 국가, 레드는 노동력을 제공하는 동시에 공해를 발생시키는 인적 자원 중심의 국가에 각각 빗댔다. 그러면서 "골드는 후발국이다. 지금이라고 생각하면 중국이라고 볼 수 있고, 어떻게 보면 암호화폐라고 볼 수도 있다"며 "해석하는 분들 자유인 것 같다"고 덧붙였다

'더 커뮤니티2' 권성민 PD. 사진제공=웨이브

복잡한 경제 시스템을 전달하기 위해 규칙은 단계적으로 공개했다. 권 PD는 "저는 닌텐도, 플레이스테이션을 즐긴다. 그런 건 튜토리얼 설계가 잘돼 있다. 아무것도 몰라도 '앞으로 가보세요, 점프를 해보세요' 이런 게 나온다. 그게 익숙해지면 또 그다음을 알려준다"고 설명했다.

이어 "'데블스 플랜' 같은 걸 보면 매번 게임 전에 3~4분씩 게임 설명을 해주시는데, 저는 그 시간 동안 바로 흡수하고 보는 게 어려웠다"며 "저처럼 잘 못 따라가고 적응하지 못했던 분들도 차근차근 따라가면 좋을 것 같았다"고 밝혔다.

다만 규칙의 단계적 공개에 대한 엇갈린 반응도 인지하고 있었다. 권 PD는 "미래를 알 수 없으니 현재에 집중하게 된다. 저희가 사는 현실이 그렇지 않느냐"며 "몰입과 드라마를 위해서 중요한 장치라고 생각해서 장단점이 있다고 본다. 다양한 피드백을 받았으니 고려해야 하는 것 같다"고 말했다.

'더 커뮤니티2' 마이야르로 활약한 승우아빠. 사진제공=웨이브

출연자 섭외 역시 치열한 논의를 거쳤다. 약 100명의 후보자를 만나 최종 17명을 섭외했으며, 제작진 내부에서도 서로 다른 기준이 반영됐다. 권 PD는 "제작진도 '더 커뮤니티' 같다"며 "메인 PD가 세 명인데 저를 빼고 나머지 두 명은 저와 가치관 코드도 반대다. 제가 생각하는 가운데가 진짜 가운데가 아닐 수도 있어서 제 생각과 다른 분들로 제작진을 꾸렸다"고 설명했다.

이어 "저는 프로그램에서 어떤 부분이 보여졌으면 하는지를 잘 짚을 수 있고 인문학적 소양이 넓은 분을 봤다. 그런데 다른 PD는 쇼적인 부분을 잘 드러낼 수 있는 사람을 추천하기도 했다"며 "출연자 한 분 한 분을 깊이 봤던 게 달라서 균형감 있게 섭외된 것 같다"고 밝혔다.

그중 레드팀 리더 마이야르(승우아빠)는 주방 운영 경험에 주목해 섭외했다. 요리사 출신 유튜버인 승우아빠는 이번 프로그램에서 다른 팀과의 협상과 연합을 주도했다.

권 PD는 "저희 프로그램은 비상한 두뇌로 문제를 해결하는 것보다 어떻게 설득시키고, 맥락을 파악하고, 인간관계나 센스를 발휘하는지가 중요하다"며 "주방은 인간관계가 중요하게 이뤄지는 곳이다. 노동자이기도 했고, 직원을 두고 경영을 한 분이다. 그래서 발굴의 재능이 있을 것 같더라"고 말했다.

이어 "공항에서 오자마자 인터뷰를 했는데 초반에는 좀 어려울 것 같더라. 그런데 저희 질문에 점점 몰입하면서 에너지가 올라오더라"며 "이분을 데리고 오면 뭐라도 하시겠다는 기대감이 있었다"고 회상했다.

시즌1에 이어 재출연한 지니(이지나)의 조기 탈락에는 아쉬움을 드러냈다. 권 PD는 "지니 님이 후반부까지 남아 있었다면 양상이 전혀 달랐을 거라고 생각한다"며 "굉장히 경제학적으로 생각하시는 분이다. 골드와 화이트 거래에서 감정보다 실리적으로 판단하셨을 것 같다"고 말했다.

또 "시즌1 테스트에 참여하실 때와 시즌2 테스트에 참여하실 때가 다르더라. 유해지셨더라"며 "시즌1에 출연하면서 평생 만날 수 없었던 분들의 이야기를 가까이에서 들을 수 있었다고 했다"고 전했다.

'더 커뮤니티2' 권성민 PD. 사진제공=웨이브

권 PD가 이번 시즌에서 특히 인상 깊게 지켜본 것은 참가자들이 전쟁을 앞두고 긴장하던 순간이었다. "5회가 긴 회차였는데, 마지막 '멋진 신세계'를 좋아하는 분도 많지만 그 앞에 전운이 감돌 때 출연자들이 긴장감을 느끼는 것도 좋아한다. 이 프로그램 안에서 다루는 사건들이나 개념들이 크고 허구적이지만, 그 안에서는 게임을 하는 느낌이라기보다 유사 현실이라 이 사람들이 느끼는 감정은 크다."

결국 권 PD가 '더 커뮤니티' 시리즈를 통해 보여주고 싶었던 것은 서로 다른 사람들의 관계와 소통이었다. "우리가 더 섞여서 얘기하고 부대끼면 더 좋지 않았을까라는 얘기를 시즌1, 시즌2에서 다 말한다. 현실에서도 온라인 비중이 커지면서 점점 더 누군가를 이해하거나 누군가를 견딜 수 없는 역치가 낮아지는 것 같더라. '파편화된 소통들, 맥락이 제거된 소통들로만 이뤄졌을 때 우리 사회가 좋아지는가? 그렇지 않다'는 걸 프로그램 안에서 볼 수 있는 것 같다.""

시즌3 제작 가능성에 대해서는 "제작 여부는 제가 결정할 수 있는 게 아니라서 외부에서 결정할 수 있을 것 같다"고 신중한 입장을 보였다.

그러면서도 "저는 사회과학을 공부하는 것을 재밌어했다. 그걸 번역해서 보여주는 과정이 재밌다"며 "아직 여전히 다뤄보지 않은 분야가 많다. 과학, 철학, 종교, 문화도 있다. 그걸 쇼로 구성할 수 있는 여지는 있는 것 같다"고 가능성을 열어뒀다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com