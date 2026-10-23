한혜진♥기성용 11세 딸, 물에 빠진 아기 구했다..부산 여행서 빛난 선행

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 한혜진과 축구선수 기성용의 딸 시온 양(11)이 가족 여행 중 선행을 베푼 사실이 알려졌다.

23일 한혜진의 채널 '배우 한혜진'에는 'EP.09 | 배부르다면서 또 먹는 우리 가족의 부산 여행'이라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에는 부산에서 여행을 즐기는 한혜진, 기성용 부부와 딸 시온 양의 모습이 담겼다.

여행 마지막 날 아침, 한혜진은 딸과 호텔 수영장을 찾았다. 그는 "시온이 1일 1수영 하고 있다. 아빠는 감기 기운이 조금 있어서 방에 있고 시온이랑 저랑 오늘도 수영하러 나왔는데 언제 갈지 모르겠다"고 이야기했다.

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수영을 마친 뒤 식당으로 향한 가족은 식사를 하며 오전에 있었던 일을 나눴다. 한혜진은 딸이 수영장에서 겪은 일을 자랑하듯 이야기하자 "시온이가 자기 무용담 얘기하고 있다"며 웃었다.

이어 당시 상황을 설명하며 "아기가 수영장 물에서 코밑까지 물이 들어갔는데 시온이가 건져줬다. 너무 잘했다. 착하다"고 딸을 칭찬했다.

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한편 한혜진은 2013년 축구선수 기성용과 결혼했으며, 두 사람은 딸 시온 양을 두고 있다.

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tokkig@sportschosun.com