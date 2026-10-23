"박나래 매니저들끼리 내분"...막내 측, 법정서 선배와 엇갈린 진술

연합뉴스

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 박나래의 전 매니저들이 공동공갈 혐의로 재판을 받는 가운데, 막내 매니저가 법정에서 매출 비율을 요구하거나 금전 문제를 공모한 적이 없다는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

검찰의 공소사실과 막내 매니저의 진술이 엇갈리면서 재판에서의 공방에도 관심이 쏠린다.

23일 유튜브 채널 '리스팩트 이진호'에는 '결국 내분이 일어났다…박나래 매니저 재판서 나온 결정적 진술'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

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이 영상은 이진호가 지난 20일 열린 전 매니저들의 2차 공판을 취재한 뒤 주요 내용을 정리한 것이다.

이진호에 따르면 재판부가 막내 매니저에게 "매출에 몇 퍼센트를 달라고 한 적이 없다는 말이냐"고 묻자, 매니저는 "그렇다"고 답했다.

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그는 계약 관계가 끝난 뒤 퇴직금과 밀린 임금, 미지급 수당을 요구했을 뿐이며 금전 문제를 공모한 적도 없다는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

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이진호는 해당 진술을 두고 막내 매니저가 선배 매니저와 거리를 두는 것으로 해석했다. 다만 이는 영상에서 전한 법정 발언에 대한 이진호의 분석이다.

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검찰은 두 전 매니저가 박나래의 사생활과 회사 자금 관련 의혹을 언론에 알리겠다고 압박하며, 회사 매출의 10%에 해당하는 약 2억5000만 원을 요구한 혐의로 이들을 기소했다.

두 사람은 공갈 혐의 등을 다투고 있으며, 금전 요구가 정당한 정산 요구였는지 여부가 재판의 쟁점이다.

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이날 공판에서는 선배 매니저 측이 휴대전화 자료 등 수사 과정에서 확보된 증거의 적법성을 문제 삼은 것으로도 전해졌다. 재판부는 증거에 대한 구체적인 이의 사유를 정리해 제출해 달라고 요청했다.

박나래는 오는 12월 1일 열리는 다음 공판에 증인으로 출석할 예정이다. 검찰과 양측 변호인이 증인신문을 신청했으며, 신문 시간은 약 2시간 30분으로 예정된 것으로 알려졌다.

narusi@sportschosun.com