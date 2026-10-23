엄태웅 딸, '고모 엄정화' 닮았나...선화예중 합격한 '성악 실력' 공개

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[스포츠조선 김수현기자] 전배우 엄태웅의 아내이자 전 발레리나 윤혜진이 딸 엄지온의 선화예술중학교 합격 당시를 회상한 가운데, 예중에서 갈고닦은 딸의 남다른 성악 실력도 재조명되고 있다.

지난 22일 윤혜진의 유튜브 채널에는 해방촌 곳곳을 둘러보며 과거의 추억을 되짚는 영상이 공개됐다.

이날 윤혜진은 한 카페를 바라보며 "진짜 여기는 잊을 수 없는 곳"이라고 말했다. 이곳은 과거 딸 엄지온과 함께 선화예술중학교 입시 결과를 확인했던 장소였다.

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당시 결과 발표를 앞두고 모녀는 극도의 긴장감에 휩싸였다. 윤혜진은 "엄지온은 나한테 매달려서 보지도 못하고 고개를 숙이고 있는 거다. 떨려서"라며 당시 상황을 떠올렸다.

마침내 입시 결과를 확인한 순간, 화면에는 '합격'이라는 두 글자가 떴다. 윤혜진은 "딱 눌렀는데 '합격'이 뜨더라. 저기서 소리 지르고 나랑 지온이 울고 그랬다"며 "나는 혼자 또 대담한 척했다. 진짜 저기는 그래서 못 잊는다"고 회상했다.

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이처럼 엄마와 딸 모두에게 잊지 못할 추억으로 남은 선화예중 합격 소식과 함께 엄지온의 예술적 재능에도 관심이 쏠리고 있다.

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지난 7월 윤혜진의 유튜브 채널에는 엄태웅 부부가 딸 지온, 지인 가족과 함께 추억이 담긴 캠핑장을 다시 찾은 모습이 공개됐다.

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이날 저녁 엄지온은 가족과 지인들 앞에서 노래를 부르며 성악 실력을 뽐냈다. 예술중학교에서 갈고닦은 실력이 돋보이는 무대에 현장의 감탄이 이어졌으며, 영상을 본 구독자들도 뜨거운 반응을 보였다.

누리꾼들은 "공연 너무 감동적으로 봤다", "지온이 노래 너무 잘한다", "멋진 예술가가 되기를 응원한다", "애기 때 TV에서 봤는데 이렇게 훌쩍 컸다" 등의 댓글을 남기며 응원을 보냈다.

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한편 윤혜진은 2013년 배우 엄태웅과 결혼해 슬하에 딸 엄지온 양을 두고 있다. 국립발레단 수석무용수 출신인 윤혜진은 최근 14년 만에 다시 토슈즈를 신으며 발레리나로서 활동을 이어가고 있다.