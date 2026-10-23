박보검, 미용사 국가기술자격증 취득..'보검 매직컬2' 잼컨 포인트로 11월 컴백

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 박보검이 미용사 국가기술자격증을 취득, 더욱 진화된 모습으로 '보검 매직컬'에 임한다.

오는 11월 첫 방송 예정인 tvN '보검 매직컬2'는 작은 바다마을에서 머리와 마음을 함께 다듬어주는 특별한 헤어샵 운영기를 그린다. 시즌2를 통해 한층 더 성장해 돌아오는 '박 원장' 박보검과 그의 찐친이자 시즌1에서 맹활약한 배우 이상이, 여기에 새로운 멤버 고경표까지 합류해 특급 케미를 선보일 것으로 기대를 모은다.

박보검은 군 복무 시절 취득한 이용사 국가기술자격증에 이어 최근 미용사(일반) 국가기술자격 시험에도 최종 합격했다. 이용사에 이어 미용사 자격까지 갖추며 한층 업그레이드된 '박 원장'으로 '보검 매직컬2'에 돌아올 예정이다.

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이번 합격은 지난 시즌부터 이어져 온 박보검의 진심과 꾸준한 노력이 만들어낸 결실이라는 점에서 더욱 의미가 깊다. 지난 '보검 매직컬'에서 미용사 국가기술자격증에 도전한 박보검은 바쁜 스케줄 속에서도 틈틈이 파마 연습을 이어가며 진지하게 시험을 준비했지만, 첫 도전에서는 아쉽게 고배를 마셨다.

그러나 그의 도전은 끝나지 않았다. '보검 매직컬2' 준비와 바쁜 스케줄을 병행하면서도 다시 미용 연습을 이어갔고, 재도전 끝에 합격이라는 값진 결과를 만들어냈다. 합격률이 평균 20~30%대에 그치는 미용사 국가기술자격증의 관문을 끝내 넘어섰다는 점에서, 미용을 향한 박보검의 진심과 꾸준한 노력이 더욱 빛을 발한다.

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이 가운데 오늘(23일) 공개된 0차 티저 역시 시선을 사로잡는다. 티저에는 윤슬이 빛나는 작은 바다마을에서 설레는 발걸음으로 출근하는 박보검의 모습이 담겨 있다. 눈부신 비주얼과 함께 설렘 가득한 미소를 짓는 박보검에게서 새로운 여정을 앞둔 두근거림이 고스란히 전해진다.

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탄성이 절로 나오는 새로운 헤어샵도 베일을 벗었다. 박보검은 꽃 넝쿨이 어우러져 이국적인 분위기를 자아내는 헤어샵을 바라보며 "마법이 이루어지는 곳"이라고 전해 새롭게 펼쳐질 손님들의 마법 같은 변신을 기대하게 했다. 한층 더 성장해 돌아오는 '박 원장' 박보검이 이번에는 어떤 새로운 활약을 펼칠지, 단 15초의 짧은 영상만으로도 '보검 매직컬' 두 번째 이야기를 향한 기대감을 더하고 있다.

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tvN '보검 매직컬2'는 오는 11월 첫 방송된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com