김수민, 두 아이 맡아주는 친정엄마에 주급 10만원..“꽤나 불효녀”

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[스포츠조선 박아람 기자] 전 SBS 아나운서 김수민이 재취업 이후 두 아이를 키우며 일과 육아를 병행하는 일상을 공개했다.

김수민은 지난 22일 개인 계정에서 누리꾼들의 질문에 답하며 최근 근황을 전했다.

새 직장에서 어떤 일을 하고 있느냐는 질문에 그는 "스타트업 로펌 대표님께서 기회 주신 덕분에 화장품 회사 법무직원으로 갖은 계약서들 보았다"고 설명했다. 이어 "오늘자로 더 큰 물로 나왔다"고 덧붙이며 새로운 출발을 알렸다.

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직장 생활과 두 자녀의 양육을 어떻게 병행하는지에 대한 질문도 나왔다. 김수민은 "감사히 친정엄마께서 매일 아침 7시에 와주시고 하원도 시켜주신다"고 답했다.

친정어머니에게 육아를 맡기는 비용이 고민이라는 한 누리꾼의 질문에는 구체적인 금액도 공개했다. 김수민은 "저는 애 둘을 맡기는데 일급 10만원이 맞으나 주급 10만원 드린다"고 밝혔다.

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이어 "그냥 뭐 성의 표시만 하는 거다. 꽤나 불효녀"라며 "엄마 미안해"라고 덧붙였다.

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남편의 근황에 대한 이야기도 나왔다. 김수민은 남편에 대해 "우리 신랑. 큰 딸(저) 유학 뒷바라지 하느라 고생했어요. 공소청 검사는 하기 싫으시다네요"라고 전했다.

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한편 1997년생인 김수민은 2018년 만 21세의 나이로 SBS 아나운서에 합격해 최연소 입사자로 주목받았다. 이후 'TV동물농장', '톡톡 정보 브런치' 등에서 활동했으며, 2021년 퇴사했다.

그는 2022년 검사 출신 남편과 결혼해 1남 1녀를 두고 있다. 이후 미국 UCLA 로스쿨에서 석사과정을 밟았으며, 유학을 마치고 귀국한 뒤 최근 새로운 직장에서 법무 업무를 시작한 근황을 전했다.

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tokkig@sportschosun.com