이서진 “1500억 주면 김광규와 키스 가능”…돈 앞에 장사 없네(‘비서진’)

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이서진이 1500억원 앞에서 한없이 솔직해졌다. 아카데미상을 준다고 해도 남자와 키스는 못 하겠다던 그가 거액의 돈을 제안받자 김광규와의 키스까지 마다하지 않겠다고 밝혀 웃음을 자아냈다.

23일 방송되는 SBS 예능 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'에서는 배우 손석구가 게스트로 출연해 이서진, 김광규와 유쾌한 입담을 펼친다.

이날 부산국제영화제를 찾은 손석구는 이서진과 김광규의 밀착 수발을 받으며 다양한 이야기를 나눴다. 특히 남자 배우와의 베드신 경험을 공개하면서 예상치 못한 키스 논쟁이 시작됐다.

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손석구는 선공개 영상에서 "나는 남자와 베드신도 찍어봤다"며 "무려 7분간 롱테이크로 촬영했는데 완성본을 보니 20초 정도 나왔더라"고 털어놨다. 이를 듣던 김광규는 이서진에게 남자와 키스할 수 있느냐고 물었다. 이서진은 "아카데미상을 준다고 해도 안 한다"며 단호하게 거절했다.

하지만 돈 이야기가 나오자 상황은 180도 달라졌다.

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김광규가 "1억 달러를 주면 할 거냐"고 묻자 이서진은 조금의 망설임도 없이 "당연히 해야지"라고 답했다. 우리 돈 약 1500억원이라는 거액 앞에서 단숨에 태도를 바꾼 것.

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여기서 끝이 아니었다. 제작진이 한술 더 떠 "1500억원을 주면 김광규와도 키스할 수 있냐"고 묻자 이서진은 잠시 고민하더니 이내 "해야지"라고 답했다. 오히려 김광규가 자신은 절대 하지 않겠다며 질색하자 이서진은 "형이 나랑 하는데 잃을 게 뭐 있어?"라고 반문해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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한편 이날 방송에서는 이서진과 손석구의 뜻밖의 브로맨스도 공개된다. 이서진은 손석구에게 직접 넥타이를 매주는 등 다정한 모습을 보였고, 이를 지켜보던 김광규는 "둘이 사귀는 것 같다"고 말해 웃음을 더했다.

세 사람의 유쾌한 호흡은 23일 오후 11시 10분 방송되는 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'에서 확인할 수 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com