"한입으로 두말"…로이킴, 지예은 축가 거절에 김종국이 나선 사연

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[스포츠조선 김수현기자] 로이킴이 지예은의 결혼식 축가를 두고 난감한 반응을 보인 가운데, 김종국과 조혜련이 축가를 자처한 모습이 재조명됐다.

지난 22일 유튜브 채널 '짐종국'에는 '예은이 축가 해줄 거야...?'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 축가 섭외를 많이 받느냐 묻는 김종국에 로이킴은 "한 번 축가를 불러주면 다른 지인들도 부탁해 거절하기 어려워지고, 못 해줄 경우 뒤에서 욕을 먹기도 한다며 난처함을 토로했다.

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이에 김종국은 지예은의 결혼식 이야기를 꺼내며 "SBS '런닝맨'에 나왔을 때 예은이가 축가를 해달라고 했더니 네가 해준다고 그러지 않았냐"고 물었다.

이에 로이킴은 "제가 방송에서 얘기했다고요?"라며 부담스러워하는 듯한 모습을 보였다.

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결국 김종국은 직접 지예은에게 전화를 걸어 사실 확인에 나섰다. 전화를 받은 지예은 역시 "해준다고 했다"라고 했지만 난감해하는 듯한 로이킴에 울먹이는 목소리로 "안 해도 되죠..."라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

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축가를 원하는 지예은이었지만 로이킴은 "불러주겠다"는 약속 대신 난처한 기색만 내비쳤다. 상황이 난감해지자 김종국은 로이킴을 대신해 해명에 나섰다. 그는 "하기 싫은 건 아니고, 로이가 원래 축가를 안 하는 걸로 원칙을 정해놓고 회사에서 그렇게 하고 있다"고 설명하며 분위기를 수습했다.

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이에 지예은은 "그럼 그때 왜 해주신다고 했냐. 한입으로 두말하네"라고 농담을 던졌다. 하지만 이내 "괜찮다. 종국 선배님이 해주시잖아요"라고 말해 이미 축가를 약속했던 김종국을 향한 믿음을 드러냈다.

지예은의 결혼식을 축하하기 위해 나선 선배는 김종국뿐만이 아니었다. 개그우먼 조혜련 역시 앞서 축가를 자처하며 훈훈함을 더했다.

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지난 9월 유튜브 채널 '오키키'에서 조혜련은 지예은의 열애 소식에 "'아나까나' 불러줄까?"라며 축가를 제안했다. 또 가비에게는 결혼식에서 춤을 춰달라고 요청했고, 가비 역시 흔쾌히 받아들이며 화기애애한 분위기를 만들었다.

한편 지예은은 댄서 바타와 오는 12월 12일 결혼식을 올릴 예정이다.