"드레스 터질 듯"..김태희, 튜브톱 핏에 때아닌 '몸매 평가' 악플 눈살 [SC이슈]

한 하이주얼리 브랜드 포토콜 행사가 22일 서울옥션 강남센터에서 열렸다. 김태희가 포토타임을 갖고 있다. 강남=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.22/

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 김태희가 오랜만에 공식석상을 통해 여전한 비주얼을 뽐낸 가운데, 몸매를 지적하는 악성 댓글이 나와 눈살을 찌푸리게 했다.

김태희는 지난 22일 서울 강남구에서 열린 하이주얼리 브랜드 행사에 참석해 자리를 빛냈다.

그는 어깨선이 훤히 드러나는 튜브톱 드레스을 늘씬한 몸매로 소화했고 여기에 화려한 목걸이까지 매치, 우아한 분위기를 완성했다. 이마를 훤히 드러낸 헤어스타일까지 찰떡같이 소화하며 세련된 매력까지 뽐냈다.

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이날 코디와 스타일링을 두고 일부 아쉬운 반응이 나오기도 했지만, 변함없는 비주얼에 "여전한 태쁘(김태희와 "예쁘다"를 합친 별명)", "언제까지 예쁠 예정?", "여자도 반하겠다" 등 뜨거운 관심이 쏟아졌다.

한 하이주얼리 브랜드 포토콜 행사가 22일 서울옥션 강남센터에서 열렸다. 김태희가 포토타임을 갖고 있다. 강남=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.22/

다만 "나이 먹어 나잇살이 붙었다", "등살, 팔뚝살. 드레스 터지려고 하는데 코르셋이 겨우 잡아줌. 세월이 야속하다", "김태희도 팔뚝살이 조금 있어 위안이 된다" 등 몸매를 평가하는 일부 댓글은 보는 이들에게까지 불쾌감을 안겼다.

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한편 김태희는 지난 2017년 가수 겸 배우 비와 결혼했으며 슬하에 두 딸을 뒀다. 지난해 아마존 프라임 드라마 '버터플라이'를 통해 할리우드에 진출했다.

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joyjoy90@sportschosun.com