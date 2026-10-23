신민아, ♥김우빈도 부러워했다 “며칠만 운동하면 근육이 뽈록”

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 신민아가 식단 관리와 남다른 근육 발달 속도를 공개하며 남편 김우빈이 부러워하는 이유를 밝혔다.

23일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 측은 '남편 김우빈도 부러워하는 신민아의 타고난 재능?'이라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 게스트로 출연한 신민아는 MC 유재석과 대화를 나누며 자신의 식단과 운동 습관에 대해 이야기했다.

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이날 신민아는 "요즘에는 제가 탄수화물이나 나트륨을 너무 많이 먹는 것 같아서 식단을 하고 있다"고 밝혔다. 이어 요즘 무엇을 먹느냐는 질문에 "마녀스프"라고 답했다. 그는 "마녀스프나 샐러드, 과일을 먼저 섭취하려고 노력하고 있다"며 평소 식단 관리에 신경 쓰고 있음을 전했다.

운동에 관한 이야기도 나왔다. 신민아는 "저는 벌크업이 진짜 심하게 된다"며 "근력 운동을 하면 바로바로 나온다"고 말했다. 며칠만 운동해도 근육이 눈에 띄게 발달한다는 설명이다.

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특히 신민아는 "약간 저희 남편이 부러워하는 지점"이라고 덧붙여 눈길을 끌었다. 이에 유재석이 놀라움을 드러내자 신민아는 "저는 진짜 며칠만 하면 이렇게 뽈록"이라며 근육이 빠르게 드러나는 체질이라고 설명했다.

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유재석은 "조금만 운동해도 그렇게 바로바로 오냐"며 감탄했고, 신민아는 거듭 그렇다고 답했다. 그는 지방과 근육이 함께 붙으면 몸집이 커 보이는 이른바 '벌크업'이 된다는 설명에도 동의했다.

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한편 신민아는 배우 김우빈과 2025년 12월 결혼했다.

jyn2011@sportschosun.com