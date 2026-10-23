지예은♥바타 결혼식, 유재석 사회·김종국 축가인데…같은 그룹 지석진은 거절('런닝맨')

사진제고=SBS

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정빛 기자] 지예은의 결혼식 사회와 축가를 두고 '런닝맨' 멤버들 사이에서 뜻밖의 신경전도 벌어진다.

25일(일) 방송되는 SBS '런닝맨'에서는 멤버들의 지갑을 사수하기 위한 '법카 어딧세이' 레이스가 펼쳐진다.

멤버들은 오프닝부터 그동안 쌓아둔 근황을 풀어놓으며 수다 삼매경에 빠진다. 특히 이탈리아로 부부 여행을 다녀온 지석진에게 하하가 "둘째 보는 거냐"고 묻자, "걔 태어나면 이름은 '로마'다"라며 유쾌하게 받아 쳐 현장을 웃음바다로 만뜬다.

Advertisement

화제는 결혼을 앞둔 지예은에게 이어진다. 유재석이 사회를, 김종국이 축가를 맡기로 하며 화려한 결혼식 라인업이 완성된 가운데, 지석진과 송지효까지 축가 욕심을 드러냈지만, 지예은은 "괜찮다"며 단칼에 거절해 웃음을 안긴다.

특히 지예은과 '충주 지씨'로 음원을 발매하며 호흡을 맞췄던 지석진은 축가 기회를 놓친 데 아쉬움을 감추지 못했는데, 이를 지켜보던 유재석은 "곧 나은이 생일인데, 그때 해줘"라며 엉뚱한 대안을 제시해 또 한 번 지석진을 놀린다.

Advertisement

화기애애한 분위기도 잠시, 멤버들이 시작부터 제공된 커피와 디저트를 즐기는 타임을 즐기는 가운데, 곧이어 대가 없는 호의에 숨겨진 내막이 밝혀힌다. 이날은 타임아웃이 선정한 '세계에서 가장 멋진 동네' 1위에 오르고 CNN에도 소개된 종로3가를 무대로 '법카 어딧세이' 레이스로 진행된다.

Advertisement

법인 카드를 획득하지 못하면 하루 동안 발생하는 각종 비용을 개인 카드로 결제해야 하는 방식으로, 눈앞의 커피와 디저트도 예외는 아니었다. 여유롭게 수다를 나누던 멤버들은 순식간에 태도를 바꿔 사비 결제를 피하기 위한 사투에 돌입한다. 한 끼 식사는 물론 사소한 지출 하나에도 촉각을 곤두세워야 하는 상황에서, 과연 멤버들은 법인 카드를 손에 넣고 지갑을 지킬 수 있을지 관심이 쏠린다.

Advertisement

종로3가에서 펼쳐지는 지갑 사수 레이스 '법카 어딧세이'는 25일 일요일 오후 6시 10분에 방송되는 '런닝맨'에서 공개된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com