日거장 무라카미 류, 자택에서 사망.. 향년 74세

겐토샤

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[스포츠조선 박아람 기자] 일본의 대표적인 베스트셀러 작가이자 영화감독으로 활동한 무라카미 류가 향년 74세로 별세했다. 사회의 어두운 이면을 파격적인 시선으로 담아내며 일본 현대 문학에 큰 족적을 남긴 인물이다.

23일 교도통신과 NHK 등 일본 언론에 따르면 무라카미 류는 지난 17일 세상을 떠났다. 장례식은 유족의 뜻에 따라 가족장으로 조용히 진행됐다.

1952년 일본 나가사키현에서 태어난 고인은 무사시노 미술대학 재학 시절 집필한 소설 '한없이 투명에 가까운 블루'로 문단에 이름을 알렸다. 1976년 발표한 이 작품은 군조 신인문학상과 아쿠타가와상을 안기며 문학계의 주목을 받았다. 미군 기지 주변 젊은이들의 퇴폐적인 삶을 생생하게 묘사한 작품으로 당시 일본 사회에 강한 인상을 남겼다.

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이후 '코인로커 베이비즈', '테니스 보이의 우울', '식스티나인', '사랑과 환상의 파시즘' 등 다양한 작품을 발표하며 인기 작가로 자리 잡았다. 특히 전쟁과 폭력, 성, 사회 구조의 모순 등 민감한 주제를 정면으로 다루며 자신만의 문학 세계를 구축했다.

작품 활동을 통해 주요 문학상도 잇달아 수상했다. '코인로커 베이비즈'로 노마 문예신인상을 받았으며, '인 더 미소수프'와 '공생충', '반도를 떠나라' 등으로도 문학적 성과를 인정받았다. 소설뿐 아니라 영화 연출과 각본 작업에도 참여하며 활동 영역을 넓혔다.

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문학 외 분야에서도 두각을 나타냈다. 2003년 출간한 '13세의 헬로워크'는 청소년들에게 다양한 직업을 소개한 책으로 큰 인기를 얻었다. 2006년부터는 TV도쿄의 경제 프로그램 '캄브리아 궁전' 진행자로 나서 기업 경영자들을 만나며 사회와 경제를 바라보는 날카로운 시각을 보여줬다. 해당 프로그램에서 약 20년간 활동한 그는 올해 4월 진행자 자리에서 물러났다.

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tokkig@sportschosun.com