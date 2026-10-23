정주리, 한강뷰 43평 집 벽 박살났다 “아들, 앞구르기 하다가 발뒤꿈치로”

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[스포츠조선 정유나 기자] 개그우먼 정주리가 한강뷰 43평 집에서 다섯 아들을 키우는 가운데, 아들의 장난으로 벽까지 파손된 집안 풍경을 공개했다.

정주리는 지난 22일 자신의 SNS에 "앞구르기 하다가 발뒤꿈치로 벽 부순 도원이"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 아들의 장난으로 파손된 집 벽의 모습이 담겼다. 벽 일부가 움푹 파이면서 내부 콘크리트까지 드러난 상태로 놀라움을 자아낸다.

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이어 정주리는 집안 곳곳이 어질러진 모습도 공개했다. 그는 "누울까 치울까 누울까 치울까"라며 청소를 앞두고 난감한 심경을 드러냈다.

사진 속 거실에는 옷가지와 생활용품이 여기저기 흩어져 있었다. 다섯 아들을 키우는 집의 분주한 분위기를 짐작하게 했다.

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벽이 파손될 정도로 활발한 아들의 장난부터 정리할 엄두가 나지 않는 집안 풍경까지, 정주리가 전한 다둥이 육아의 현실이 웃음과 공감을 동시에 안겼다.

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한편 정주리는 2015년 비연예인 남편과 결혼해 슬하에 다섯 아들을 두고 있다. 정주리는 다자녀 청약에 당첨돼 경기도 고양시 덕양구에 있는 43평 한강뷰를 분양받았다고 밝혀 화제가 된 바 있다.

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jyn2011@sportschosun.com