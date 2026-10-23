지소연 "출산 후 살쪄 송재희♥ 스킨십 사라져, 7개월간 탄수화물 끊었다"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 지소연이 출산 후 살이 쪘을 당시, 남편 송재희의 스킨십이 없었다고 떠올렸다.

22일 송재희, 지소연 부부의 유튜브 채널 '송재희&지소연의 희소식'에는 '공동육아하다 밝혀진 쌍둥이 탄생의 비밀?!'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 송재희, 지소연은 그룹 파란 출신 배우 최성욱, 그룹 캣츠 출신 배우 김지혜 부부의 집을 찾아가 공동 육아를 하는 시간을 가졌다. 두 부부 모두 쌍둥이 자녀를 양육하고 있다.

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지소연은 육아 중 산후 다이어트 이야이가 나오자 "내가 살 빼기 전에 오빠는 날 만지지도 않았다. 살이 빠진 후 '살 많이 빠졌다. 만지고 싶은데?'라고 하더라"라고 털어놨다.

그러자 송재희는 "아내가 첫째를 출산한 후 많이 안 만졌는데, 한 번 살을 쫙 뺀 적이 있다. 첫째가 걸어 다닐 때 셋이 해외여행을 갔는데 그날 밤에 만졌다. 그때를 잊을 수 없다. 신혼여행 수준이었다"라고 털어놔 현장을 웃음바다로 만들었다. 지소연은 "그때 7개월 탄수화물을 안 먹었다. 살이 쫙 빠진 후 둘째가 생겼다"라고 회상했다.

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한편 송재희는 2017년 지소연과 결혼했으며 슬하에 1남 2녀를 뒀다. 지소연은 연매출 10억 원 규모의 광고대행사를 운영하고 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com