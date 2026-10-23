김연아♥고우림, 결혼 4주년 기념 日 여행 떠났다..와인 들고 '꽁냥' 럽스타

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 포레스텔라 고우림이 아내 김연아와 함께한 일본 여행 사진을 공개해 눈길을 끌었다.

23일 고우림은 자신의 SNS에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 아내 김연아와 함께 일본 곳곳을 여행하며 여유로운 시간을 보내는 고우림의 모습이 담겼다.

사진 속 고우림은 흰 셔츠부터 청재킷까지 다양한 스타일을 소화하며 깔끔한 댄디룩을 선보였다. 편안하면서도 세련된 분위기가 돋보이는 가운데, 자연스러운 여행지에서의 모습이 시선을 사로잡았다.

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두 사람은 분위기 좋은 레스토랑에서 와인과 식사를 즐기는가 하면, 아쿠아리움을 찾아 여유로운 시간을 보내기도 했다. 바쁜 일상에서 벗어나 함께 여행을 즐기는 부부의 모습이 훈훈함을 더했다. 특별한 설명 없이 사진만으로도 두 사람의 여행 분위기를 고스란히 전해 눈길을 끌었다.

특히 마지막 사진에는 삿포로 시계탑을 카메라에 담고 있는 김연아의 뒷모습이 담겨 더욱 시선을 모았다. 여행의 순간을 기록하는 아내의 모습을 사진에 담은 고우림의 게시물이 보는 이들의 미소를 자아냈다.

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한편 고우림은 전 피겨스케이팅 국가대표 김연아와 2022년 10월 22일 결혼했다.