사미자, 뇌경색·子 암투병 간호한 며느리에 "저렇게 싸가지 없나 싶을 때도"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 사미자가 며느리를 폭로했다.

23일 사미자의 유튜브 채널에서는 '35년째 고부갈등, 드디어 효도합니다…'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 사미자는 큰며느리 유지연 씨와 함께 출연했다. 두 사람은 여러 방송에 함께 출연한 바 있다. 특히 유지연 씨는 2년 전 남편의 암을 투병하고 사미자가 뇌경색으로 쓰러졌을 당시 홀로 두 사람의 병간호를 했다고 밝혀 화제가 됐다.

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제작진은 "알아보는 분들이 있냐"고 물었고 사미자는 "알아보고 어떤 사람은 '며느리가 어쩜 저렇게 예쁘냐' 하는 사람도 있는데 '어떻게 말을 그렇게 건방지게 하냐'는 사람도 있다"고 밝혔다. 이에 유지연 씨는 "어머님 연배나 어머니 세대는 다 어머님 입장을 이해하는 분들이고 제 친구들은 제 입장을 이해한다. 겉모습이나 말투가 그래서 그렇지 저를 아시는 분들은 다 이해하시더라"라고 너스레를 떨었다.

사미자는 유지연 씨에 대해 "그렇게 마음이 고울 수가 없다. 어떨 때는 '저렇게 싸가지가 없을까' 싶을 정도로 냉정하다"며 "그럭저럭 35년을 같이 살다 보니까 맛있는 거 먹으면 생각나고 사줘야겠다는 생각이 든다. 얘는 맛있는 거 먹으면 친정 어머니 생각한다"고 토로했다.

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하지만 사미자는 "기념일 같은 날 생일이다 뭐다 하면 틀림없이 일어나서 다 챙겨놓는다. 그런 거 때문에 마음이 풀어진다"고 며느리에 대한 애정을 드러냈다.

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13년째 함께 살고 있다는 두 사람. 유지연 씨는 시어머니 사미자에 대해 "보기에는 인상이 강하지 않냐. 말씀만 그렇게 하시는 거고 어머님의 따뜻한 마음을 제가 안다. 서로의 마음을 아니까 큰 문제 없이 살아왔다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com