이서진, 금수저라더니 '중고거래' 마니아.."부모님이 사주신 까르띠에 시계 팔아"

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[스포츠조선 김소희 기자] '연예계 대표 금수저' 배우 이서진이 어린 시절부터 지금까지 시계와 얽힌 추억을 공개했다.

23일 유튜브 채널 'GQ KOREA'에는 '이서진의 설거지에서 시작된 불가리와의 인연, 여기까지 왔습니다. 시계가 좋아 모인 네 남자의 진.대 TIME'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 이서진을 비롯해 이용주, 양태오, 페니워치 등이 출연해 시계라는 공통 관심사를 바탕으로 다채로운 이야기를 나눴다. 시계에 얽힌 개인적인 추억부터 각자의 취향까지 다양한 주제가 오간 가운데, 이서진 역시 자신의 첫 시계와 특별한 인연이 있는 시계를 떠올렸다.

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이날 이서진은 처음 소장했던 시계에 관한 질문에 "초등학교 때 미키마우스 시계 있던 것 같고 중학교 때 카시오 전자시계였다"며 어린 시절을 회상했다. 이어 "(어른이 되어서는) 부모님에게 까르띠에 선물 받은 기억이 있다"고 덧붙였다.

하지만 자신의 돈으로 직접 구매한 첫 시계는 따로 있었다. 이서진은 "제 돈 주고 산 시계는 그 까르띠에를 처분하고 제 돈을 보태서 불가리를 샀다. 중고거래를 한 것 같다"고 설명했다. 부모님에게 선물 받은 시계를 처분한 뒤 자신의 취향에 맞는 시계를 구매했다는 것.

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이어 이서진은 당시 불가리 시계의 인기를 언급하며 "2000년대 전후로 불가리가 굉장히 유행하던 시기가 있다. 잠수 시계다"라고 말했다. 그러면서 해당 시계에 대해서는 "지금은 없다"라고 덧붙여 눈길을 끌었다.

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이에 이용주는 이서진의 이야기를 듣고 "사고팔고를 되게 잘하신다"라며 "그런 이미지이신 줄 몰랐다"라고 놀라워했다.

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그러자 이서진은 자신의 소비 성향에 대해서도 솔직하게 털어놨다. 그는 "저는 필요 없으면 바로바로 없애는 게 낫다고 생각하지 뭘 오래 소장하고 값어치를 생각하는 거엔 관심 없다"라고 밝혔다. 물건을 오랫동안 간직하거나 향후 가치를 따지기보다는 필요 여부에 따라 정리하는 편이라는 설명이다.