'재혼' 조혜련, ♥연하남편 뒷모습 최초 공개..큰키에 탄탄한 체격 "내 사랑 애기"

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[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 조혜련이 2살 연하 남편의 뒷모습을 최초로 공개하며 남다른 애정을 드러냈다.

23일 유튜브 채널 '로보락 코리아'에는 '운동에 미친 57세 몸짱 아줌마 조혜련의 하루 | 구석구석 6화'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에서 조혜련은 자신의 집을 공개하며 평소 일상과 건강 관리 비결을 소개했다.

가장 먼저 눈길을 끈 곳은 거실이었다. 거실 한편에는 러닝머신을 비롯해 다양한 운동기구가 자리 잡고 있었다. 평소 운동에 진심인 조혜련의 생활 습관을 엿볼 수 있는 공간이었다. 57세의 나이에도 꾸준한 운동으로 건강 관리에 힘쓰는 그의 일상이 고스란히 드러났다.

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이어 주방으로 향한 조혜련은 평소 챙겨 먹는 식단에 대해서도 설명했다. 그는 견과류부터 과일까지 매일 빠짐없이 챙겨 먹는다며 건강을 위한 자신만의 습관을 공개했다. 특히 "무조건 과일은 먹어야 한다"며 과일 섭취의 중요성을 강조했다.

말뿐만이 아니었다. 조혜련은 즉석에서 사과를 깎아 제작진에게 건네며 세심한 면모를 보였다. 이때 외출을 준비하던 남편이 등장해 "좀 싸달라"고 부탁했다. 아내가 챙겨주는 과일을 외출길에 가져가려는 남편의 모습에 자연스러운 부부의 일상이 묻어났다.

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조혜련 역시 익숙한 듯 과일을 정성스럽게 담아 남편에게 건넸다. 그러면서 "자기야. 준비 다 했어. 갔다 와 알겠지?"라고 다정하게 말을 건넸다. 남편의 얼굴은 공개되지 않았지만, 카메라에 포착된 뒷모습만으로도 큰 키와 탄탄한 체격을 짐작하게 해 눈길을 끌었다.

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남편을 향한 조혜련의 애정 표현은 여기서 끝나지 않았다. 그는 남편이 집을 나서자 "내 사랑 갔다 와"라며 애틋한 인사를 건넸고, 이어 "애기"라고 부르며 남다른 애정을 드러냈다. 평소 유쾌하고 에너지 넘치는 모습으로 사랑받아 온 조혜련의 다정한 아내 면모가 시선을 모았다.

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한편 조혜련은 2014년 재혼했다. 전 남편과의 사이에는 딸 김윤아 씨와 아들 김우주 씨가 있다.